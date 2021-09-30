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Минздрав рассказал о победителях розыгрыша среди привитых от COVID-19

Минздрав рассказал о победителях розыгрыша среди привитых от COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

Минздрав рассказал о победителях розыгрыша среди привитых от COVID-19

Победителями федерального розыгрыша призов среди привитых от COVID-19 стали 172 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:36

2021-09-30T16:36

2021-09-30T17:41

распространение коронавируса

общество

вакцинация

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Победителями федерального розыгрыша призов среди привитых от COVID-19 стали 172 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.Они уже получили по сто тысяч рублей. "Процесс выплат продолжается. Следующий розыгрыш состоится 14 октября. В нем примут участие все, кто привился до этой даты", — говорится в сообщении.Программу поощрения для прошедших вакцинацию запустили с 1 сентября. Победителей выбирают из тех, кто сделал прививку до момента проведения розыгрыша. Всего будет тысяча призов, каждый по сто тысяч рублей.Массовая вакцинация проводится в России с середины января. В основном жители страны прививаются "Спутником V" — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН, а для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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