https://ria.ru/20210930/prigovor-1752446209.html
Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными
Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными - РИА Новости, 30.09.2021
Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными
Заводский районный суд Кемерово выносит обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:06
2021-09-30T11:06
2021-09-30T14:35
происшествия
кемерово
пожар в торговом центре в кемерово
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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово выносит обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.Оглашение проходит в помещении Ленинского районного суда, поскольку оно более вместительное.Судья Николай Быданцев признал виновными всех фигурантов:Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек. Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.Сроки озвучат позднее.В пресс-службе СК напомнили РИА Новости, что при расследовании специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Так, благодаря одной из них удалось установить недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также то, что руководство регионального МЧС не проверяло соблюдение требований противопожарной безопасности в ТЦ.Пожар в "Зимней вишне" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html
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Суд над обвиняемыми по делу "Зимней вишни"
Суд в Кемерово признал виновными всех 8 фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". На видео - глава ООО "Зимняя вишня" Судденок и глава компании-собственника торгового центра Богданова.
2021-09-30T11:06
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Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона
При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В МЧС заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших. Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
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происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово
11:06 30.09.2021 (обновлено: 14:35 30.09.2021)
Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными
Суд признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне"
КЕМЕРОВО/МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Заводский районный суд Кемерово выносит обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
, передает корреспондент РИА Новости.
Оглашение проходит в помещении Ленинского районного суда, поскольку оно более вместительное.
Судья Николай Быданцев признал виновными всех фигурантов:
—гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежду Судденок;
—технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгия Соболева;
—гендиректора комбината Юлию Богданову;
—руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко;
—сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина;
—сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина;
—начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина;
—начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.
Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.
Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.
Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.
Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.
В пресс-службе СК напомнили РИА Новости, что при расследовании специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Так, благодаря одной из них удалось установить недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также то, что руководство регионального МЧС не проверяло соблюдение требований противопожарной безопасности в ТЦ.
Пожар в "Зимней вишне" произошел в Кемерово
25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.