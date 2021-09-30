https://ria.ru/20210930/prigovor-1752446209.html

Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными

Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными - РИА Новости, 30.09.2021

Всех фигурантов первого дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными

Заводский районный суд Кемерово выносит обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:06

2021-09-30T11:06

2021-09-30T14:35

происшествия

кемерово

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово выносит обвинительный приговор всем фигурантам первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости.Оглашение проходит в помещении Ленинского районного суда, поскольку оно более вместительное.Судья Николай Быданцев признал виновными всех фигурантов:Судденок, Соболев и Богданова виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.Полозиненко и Никитин — в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек. Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.Генин и Бурсин виновны в халатности, которая привела к гибели людей. Первый, по версии следствия, при пожаре направил подчиненных по длинному пути к кинозалу, не сверившись с имеющимися планами-схемами здания и проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого они вернулись к другой лестнице и по ней попали на четвертый этаж. В результате сотрудники МЧС потеряли время, которое могли использовать для спасения людей.Бурсин, в свою очередь, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел необходимую в таких случаях разведку, из-за чего погибли люди.Сроки озвучат позднее.В пресс-службе СК напомнили РИА Новости, что при расследовании специалисты провели более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Так, благодаря одной из них удалось установить недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также то, что руководство регионального МЧС не проверяло соблюдение требований противопожарной безопасности в ТЦ.Пожар в "Зимней вишне" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

https://ria.ru/20190325/1552026366.html

кемерово

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Суд над обвиняемыми по делу "Зимней вишни" Суд в Кемерово признал виновными всех 8 фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". На видео - глава ООО "Зимняя вишня" Судденок и глава компании-собственника торгового центра Богданова. 2021-09-30T11:06 true PT0M19S

Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. В МЧС заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших. Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. 2021-09-30T11:06 true PT1M05S

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