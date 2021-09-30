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Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США - РИА Новости, 30.09.2021
Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Посол Франции в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций на родине на фоне кризиса в двусторонних отношениях, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:45
2021-09-30T00:45
в мире
сша
вашингтон (город)
франция
джо байден
эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Посол Франции в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций на родине на фоне кризиса в двусторонних отношениях, передает корреспондент РИА Новости.На отзыв посла Франция решилась 17 сентября в знак недовольства потерей многомиллиардного контракта на поставки атомных подводных лодок Австралии, которая переориентировалась на США и Великобританию - партнеров по новому военному блоку AUKUS.Корреспондент РИА Новости встретил дипломата в аэропорту Вашингтона. Тот отказался от общения с прессой.После телефонного разговора двух президентов Франция согласилась вернуть посла в США и начать интенсивные консультации для нормализации двусторонних отношений. На октябрь запланирована встреча Джо Байдена с Эммануэлем Макроном.
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в мире, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, эммануэль макрон, aukus
00:45 30.09.2021
 
Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США

Отозванный для консультаций посол Франции Этьен вернулся в США

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Посол Франции в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций на родине на фоне кризиса в двусторонних отношениях, передает корреспондент РИА Новости.
На отзыв посла Франция решилась 17 сентября в знак недовольства потерей многомиллиардного контракта на поставки атомных подводных лодок Австралии, которая переориентировалась на США и Великобританию - партнеров по новому военному блоку AUKUS.
Корреспондент РИА Новости встретил дипломата в аэропорту Вашингтона. Тот отказался от общения с прессой.
После телефонного разговора двух президентов Франция согласилась вернуть посла в США и начать интенсивные консультации для нормализации двусторонних отношений. На октябрь запланирована встреча Джо Байдена с Эммануэлем Макроном.
Канберра - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 11:52
Посол Франции в Австралии обвинил Канберру в предательстве, сообщили СМИ
 
В миреСШАВашингтон (город)ФранцияДжо БайденЭммануэль МакронAUKUS
 
 
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