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Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США - РИА Новости, 30.09.2021
Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Посол Франции в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций на родине на фоне кризиса в двусторонних отношениях, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:45
2021-09-30T00:45
2021-09-30T00:45
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Посол Франции в США Филипп Этьен вернулся в Вашингтон после консультаций на родине на фоне кризиса в двусторонних отношениях, передает корреспондент РИА Новости.На отзыв посла Франция решилась 17 сентября в знак недовольства потерей многомиллиардного контракта на поставки атомных подводных лодок Австралии, которая переориентировалась на США и Великобританию - партнеров по новому военному блоку AUKUS.Корреспондент РИА Новости встретил дипломата в аэропорту Вашингтона. Тот отказался от общения с прессой.После телефонного разговора двух президентов Франция согласилась вернуть посла в США и начать интенсивные консультации для нормализации двусторонних отношений. На октябрь запланирована встреча Джо Байдена с Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750660457.html
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в мире, сша, вашингтон (город), франция, джо байден, эммануэль макрон, aukus
Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Отозванный для консультаций посол Франции Этьен вернулся в США