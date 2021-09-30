https://ria.ru/20210930/podlodki-1752499135.html

Китай призвал другие страны помешать Австралии приобрести атомные подлодки

Китай призвал другие страны помешать Австралии приобрести атомные подлодки - РИА Новости, 30.09.2021

Китай призвал другие страны помешать Австралии приобрести атомные подлодки

Китай призывает международное сообщество принять совместные эффективные меры по недопущению нарушения Австралией Договора о нераспространении ядерного оружия,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:13

2021-09-30T15:13

2021-09-30T15:13

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ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости. Китай призывает международное сообщество принять совместные эффективные меры по недопущению нарушения Австралией Договора о нераспространении ядерного оружия, которое может произойти в случае получения страной атомных подводных лодок и технологий их производства от США и Великобритании, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Сотрудничество США, Великобритании и Австралии создает серьезную опасность распространения ядерного оружия и нарушает дух ДНЯО", - заявил У Цянь.Он подчеркнул, что в рамках партнерства США и Великобритания будут экспортировать в Австралию, которая не обладает ядерным оружием, технологии, оборудование и ядерные материалы, такие как оружейный высокообогащенный уран, который может использоваться для создания ядерного оружия. И в рамках системы гарантий МАГАТЭ нельзя будет проверить, как Австралия применит соответствующие ядерные материалы."Это неприкрытый акт ядерного распространения", - указал он.У Цянь подчеркнул, что США и Великобритания ведут себя крайне безответственно и придерживаются двойных стандартов в вопросе ядерного экспорта, подобные действия могут побудить и другие государства, не обладающие ядерным оружием, последовать этому примеру и принесут далеко идущие негативные последствия в решение региональных проблем.В то же время Австралия, добавил он, "являясь страной-участницей ДНЯО и "Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана", серьезно нарушит свои международные обязательства в области нераспространения при импорте имеющих стратегическое военное значение технологий создания атомных подводных лодок и оружейного высокообогащенного урана, и это чрезвычайно опасно"."Китай призывает международное сообщество действовать сообща и принимать эффективные меры, чтобы пресечь подобные опасные действия", - подчеркнул он. Помимо этого, он призвал Австралию, США и Великобританию отказаться от менталитета "холодной войны" и "игры с нулевой суммой", отменить соответствующее ошибочное решение о развитии сотрудничества в области атомных подводных лодок и прикладывать больше усилий, благоприятных для мира и стабильности в регионе.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.

https://ria.ru/20210925/lavrov-1751820092.html

https://ria.ru/20210919/soyuz-1750703081.html

https://ria.ru/20210929/aukus-1752279159.html

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австралия

китай

франция

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в мире, сша, австралия, китай, франция, минобороны китая