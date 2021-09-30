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Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, продлил дистант до 9 октября
Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, продлил дистант до 9 октября - РИА Новости, 30.09.2021
Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, продлил дистант до 9 октября
Пермский национальный исследовательский университет, где на прошлой неделе при стрельбе погибли шесть человек, продлил еще на одну неделю, по 9 октября,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:54
2021-09-30T12:54
образование - общество
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Пермский национальный исследовательский университет, где на прошлой неделе при стрельбе погибли шесть человек, продлил еще на одну неделю, по 9 октября, дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба вуза.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.Занятия в вузе возобновились 27 сентября, удаленный формат обучения должен был продлиться до 2 октября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование - общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
12:54 30.09.2021
 
Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, продлил дистант до 9 октября

Пермский вуз, где студент устроил стрельбу и убил шестерых, продлил дистант до 9 октября

© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкВход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Анатолий Романов
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Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Пермский национальный исследовательский университет, где на прошлой неделе при стрельбе погибли шесть человек, продлил еще на одну неделю, по 9 октября, дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба вуза.
"В Пермском университете продляется дистанционный формат обучения. Студенты программ среднего профессионального образования и высшего образования всех форм обучения остаются на дистанте по 9 октября 2021 года", — говорится в сообщении.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Занятия в вузе возобновились 27 сентября, удаленный формат обучения должен был продлиться до 2 октября.
Стрельба в Пермском университете

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанк

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

Гильза у ворот Пермского государственного университета
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

Машины полиции и аварийно-спасательной службы на улице Перми
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вход в Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором неизвестный открыл стрельбу
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции со служебной собакой на улице Перми
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанк

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Группа молодых людей на улице Перми. Стоп-кадр видео
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
1 из 7

Информация о выстрелах на территории университета поступила в дежурную часть утром.

2 из 7

Часть учащихся и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон.

© РИА Новости / Алексей Романов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Атаковавшего задержали. Им оказался студент вуза.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
4 из 7

По предварительным данным, шесть человек погибли, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
5 из 7

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
6 из 7

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Пермские власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Анатолий Романов
Перейти в фотобанк
 
Образование - ОбществоПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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