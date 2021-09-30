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Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, продлил дистант до 9 октября

Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, продлил дистант до 9 октября - РИА Новости, 30.09.2021

Пермский вуз, где студент устроил стрельбу, продлил дистант до 9 октября

Пермский национальный исследовательский университет, где на прошлой неделе при стрельбе погибли шесть человек, продлил еще на одну неделю, по 9 октября,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:54

2021-09-30T12:54

2021-09-30T12:54

образование - общество

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Пермский национальный исследовательский университет, где на прошлой неделе при стрельбе погибли шесть человек, продлил еще на одну неделю, по 9 октября, дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба вуза.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.Занятия в вузе возобновились 27 сентября, удаленный формат обучения должен был продлиться до 2 октября.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, пермь, стрельба в пермском госуниверситете