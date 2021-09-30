https://ria.ru/20210930/oms-1752531483.html

В Госдуму внесли законопроект об изменении формы полиса ОМС

В Госдуму внесли законопроект об изменении формы полиса ОМС - РИА Новости, 30.09.2021

В Госдуму внесли законопроект об изменении формы полиса ОМС

Кабмин РФ внес в Госдуму проект закона об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), по нему полис может быть представлен на бумажном... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:19

2021-09-30T17:19

2021-09-30T17:19

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект закона об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), по нему полис может быть представлен на бумажном носителе, может быть записан на иной материальный носитель, кроме того инициатива предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую" модель при ведении учета застрахованных."Законопроектом предусматривается уточнение формы полиса обязательного медицинского страхования, которая в том числе представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.В ней же отмечается, что полис ОМС может быть также представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.Законопроект также предусматривает возможность повсеместного перехода на "реестровую модель" при ведении учета застрахованных в сфере ОМС лиц с возможностью отказа от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе, пишут авторы законопроекта.В результате принятия указанных изменений сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис (номер в реестре застрахованных лиц) будет появляться по факту права рождения или принятия гражданства, при этом полис на физическом носителе будет предоставляться по желанию застрахованного лица, объясняется в документе.

https://ria.ru/20210615/mishustin-1737032487.html

https://ria.ru/20210129/oms-1595171118.html

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