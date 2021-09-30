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Морская держава
https://ria.ru/20210930/nevskiy-1752505006.html
Выставка в Москве расскажет о тайных связях Петра I и Александра Невского
Выставка в Москве расскажет о тайных связях Петра I и Александра Невского - РИА Новости, 30.09.2021
Выставка в Москве расскажет о тайных связях Петра I и Александра Невского
Петра I и Александра Невского разделяют четыре столетия, но их судьбы сплетены теснее, чем кажется на первый взгляд. О том, какие параллели прослеживаются в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:41
2021-09-30T15:41
морская держава
санкт-петербург
москва
александр невский
петр i
екатерина i
морская держава
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Петра I и Александра Невского разделяют четыре столетия, но их судьбы сплетены теснее, чем кажется на первый взгляд. О том, какие параллели прослеживаются в жизни двух великих исторических фигур, рассказывает экспозиция в выставочном зале федеральных архивов в Москве.Корреспондент РИА Новости поговорил с куратором выставки "Александр Невский и его образ в исторической памяти" о том, почему великий князь стал примером для императора, а также как проходил процесс перемещения святых мощей Александра Ярославовича в новую столицу Российской империи.Святой покровительПо словам куратора выставки главного специалиста Российского государственного архива древних актов Натальи Болотиной, после того, как Петр I решил перенести столицу из Москвы в Санкт-Петербург, новому городу понадобился святой покровитель. Изучив древние летописи, император понял, что на эту роль подходит Александр Невский."Тогда считали, что Ледовое побоище, о котором было написано в летописях, происходило как раз на месте Санкт-Петербурга. На самом деле оно все-таки немного в стороне было, но это была победа", – рассказала Болотина в интервью РИА Новости.Она добавила, что поэтому и был выбран образ Александра Невского, ведь в нем сочетались воитель, князь и святой. Для закрепления нового статуса великого князя Петр I решил перенести его мощи в новую столицу.В это время как раз началось строительство первого монастыря новой столицы, в который и было решено перенести мощи князя. Схемы строительства Александро-Невской лавры и указы об этом также можно посмотреть на выставке."Сам образ Петра стал ассоциироваться с образом Александра Невского, то есть такого главы государства, который сумел отстоять и увеличить западные рубежи страны. Этому было придано государственное значение", – рассказала куратор.Перенесение мощейНа выставке можно увидеть проект носилок, на которых перевозили мощи Александра Невского. Они оформлены в древнеримском стиле – с короной и царскими почестями. В них должны были запрячь лошадей, но из-за того, что дорога от Владимира до Санкт-Петербурга проходила по болотам, непроходимым лесам и даже через реки, катафалк в итоге несли люди.Она также добавила, что такое торжественное событие закрепило статут Александра Невского не только как святого покровителя Санкт-Петербурга, но и святого покровителя всей Российской империи. И создал этот образ как раз Петр I.Имена и орденаДля Петра I образ Александра Невского был важен по многим причинам, да и внешняя политика первого императора во многом совпадала с задачами его великого предшественника, он даже назвал в честь него своего второго сына, родившегося в 1692 году."После рождения Александра Петровича была создана мерная икона в рост младенца с образом Александра Невского. К сожалению, Александр Петрович скончался в младенчестве, но уже эта икона показывает значимость фигуры Александра Ярославовича для Петра Великого", – рассказала Болотина.После смерти Петра I его жена Екатерина I в 1725 году учредила орден Александра Невского по завещанию императора. Им начали награждать выдающихся полководцев, дипломатов и государственных деятелей."Изучая истории подвигов, надо сказать, что в советское время максимально приблизились к Петровской идее. Петр I задумал этот орден и хотел награждать именно военачальников за военные подвиги. Потом он стал парадным орденом для вельмож, а вот в советское время его могли получить командиры, причем среднего звена, и не просто за боевой или личный подвиг, а за полководческое умение, то есть победу малыми силами", – рассказала куратор выставки.
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санкт-петербург, москва, александр невский, петр i, екатерина i, морская держава
15:41 30.09.2021
 

Выставка в Москве расскажет о тайных связях Петра I и Александра Невского

© Анастасия КончаковскаяВид на Александро-Невский монастырь (слева) на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Вид на Александро-Невский монастырь (слева) на выставке Александр Невский и его образ в исторической памяти в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Анастасия Кончаковская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Петра I и Александра Невского разделяют четыре столетия, но их судьбы сплетены теснее, чем кажется на первый взгляд. О том, какие параллели прослеживаются в жизни двух великих исторических фигур, рассказывает экспозиция в выставочном зале федеральных архивов в Москве.
Корреспондент РИА Новости поговорил с куратором выставки "Александр Невский и его образ в исторической памяти" о том, почему великий князь стал примером для императора, а также как проходил процесс перемещения святых мощей Александра Ярославовича в новую столицу Российской империи.

Святой покровитель

По словам куратора выставки главного специалиста Российского государственного архива древних актов Натальи Болотиной, после того, как Петр I решил перенести столицу из Москвы в Санкт-Петербург, новому городу понадобился святой покровитель. Изучив древние летописи, император понял, что на эту роль подходит Александр Невский.
"Тогда считали, что Ледовое побоище, о котором было написано в летописях, происходило как раз на месте Санкт-Петербурга. На самом деле оно все-таки немного в стороне было, но это была победа", – рассказала Болотина в интервью РИА Новости.
© Анастасия КончаковскаяРеляция о заключении мира со Швецией с описанием торжества поднесения и принятия государем титула "Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Великого" на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Реляция о заключении мира со Швецией с описанием торжества поднесения и принятия государем титула Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Великого на выставке Александр Невский и его образ в исторической памяти в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Анастасия Кончаковская
Реляция о заключении мира со Швецией с описанием торжества поднесения и принятия государем титула "Отца Отечества, Императора Всероссийского Петра Великого" на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Она добавила, что поэтому и был выбран образ Александра Невского, ведь в нем сочетались воитель, князь и святой. Для закрепления нового статуса великого князя Петр I решил перенести его мощи в новую столицу.
В это время как раз началось строительство первого монастыря новой столицы, в который и было решено перенести мощи князя. Схемы строительства Александро-Невской лавры и указы об этом также можно посмотреть на выставке.
"Сам образ Петра стал ассоциироваться с образом Александра Невского, то есть такого главы государства, который сумел отстоять и увеличить западные рубежи страны. Этому было придано государственное значение", – рассказала куратор.
© Анастасия КончаковскаяУказ императора Петра I комиссару Владимирской провинциальной синодальной команды С. Никитину о перенесении мощей св. Александра Невского из Владимирского Рождественского на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Указ императора Петра I комиссару Владимирской провинциальной синодальной команды С. Никитину о перенесении мощей св. Александра Невского из Владимирского Рождественского на выставке Александр Невский и его образ в исторической памяти в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Анастасия Кончаковская
Указ императора Петра I комиссару Владимирской провинциальной синодальной команды С. Никитину о перенесении мощей св. Александра Невского из Владимирского Рождественского на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

Перенесение мощей

На выставке можно увидеть проект носилок, на которых перевозили мощи Александра Невского. Они оформлены в древнеримском стиле – с короной и царскими почестями. В них должны были запрячь лошадей, но из-за того, что дорога от Владимира до Санкт-Петербурга проходила по болотам, непроходимым лесам и даже через реки, катафалк в итоге несли люди.

"Это целая процедура, причем где-то не было мостов, а где-то катафалк не проходил в ворота. Поэтому к назначенному дню они не успевали. Мы показываем на выставке письмо Петра I Меншикову, где он 28 августа пишет: "Плохо себя чувствую – переносим". В следующем документе – походном журнале Петра I – записано, что перенесение состоялось 30 августа, то есть мы могли праздновать и другой день", – рассказала Болотина.

Она также добавила, что такое торжественное событие закрепило статут Александра Невского не только как святого покровителя Санкт-Петербурга, но и святого покровителя всей Российской империи. И создал этот образ как раз Петр I.
© Анастасия КончаковскаяКовчег с гробом св. Александра Невского под балдахином на катафалке (вверху справа) на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Ковчег с гробом св. Александра Невского под балдахином на катафалке (вверху справа) на выставке Александр Невский и его образ в исторической памяти в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Анастасия Кончаковская
Ковчег с гробом св. Александра Невского под балдахином на катафалке (вверху справа) на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

Имена и ордена

Для Петра I образ Александра Невского был важен по многим причинам, да и внешняя политика первого императора во многом совпадала с задачами его великого предшественника, он даже назвал в честь него своего второго сына, родившегося в 1692 году.
"После рождения Александра Петровича была создана мерная икона в рост младенца с образом Александра Невского. К сожалению, Александр Петрович скончался в младенчестве, но уже эта икона показывает значимость фигуры Александра Ярославовича для Петра Великого", – рассказала Болотина.
© Анастасия КончаковскаяМерная икона царевича Александра Петровича "Александр Невский" (справа) на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Мерная икона царевича Александра Петровича Александр Невский (справа) на выставке Александр Невский и его образ в исторической памяти в выставочном зале федеральных архивов в Москве
© Анастасия Кончаковская
Мерная икона царевича Александра Петровича "Александр Невский" (справа) на выставке "Александр Невский и его образ в исторической памяти" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
После смерти Петра I его жена Екатерина I в 1725 году учредила орден Александра Невского по завещанию императора. Им начали награждать выдающихся полководцев, дипломатов и государственных деятелей.
"Изучая истории подвигов, надо сказать, что в советское время максимально приблизились к Петровской идее. Петр I задумал этот орден и хотел награждать именно военачальников за военные подвиги. Потом он стал парадным орденом для вельмож, а вот в советское время его могли получить командиры, причем среднего звена, и не просто за боевой или личный подвиг, а за полководческое умение, то есть победу малыми силами", – рассказала куратор выставки.
Посетители на выставке Александр Невский и его образ в исторической памяти в выставочном зале федеральных архивов в Москве
29 сентября, 18:00
Небесный покровитель: в Москве открылась выставка об Александре Невском
 
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