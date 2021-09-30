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В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:58
2021-09-30T11:58
2021-09-30T11:58
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общество
магаданская область
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москва
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3998, 2 Санкт-Петербург 2077, 3 Московская область 1216", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 21, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.
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В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом