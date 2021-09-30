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В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.09.2021

В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:58

2021-09-30T11:58

2021-09-30T11:58

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3998, 2 Санкт-Петербург 2077, 3 Московская область 1216", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 21, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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