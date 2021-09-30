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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210930/moskva-1752457966.html
В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:58
2021-09-30T11:58
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 3998, 2 Санкт-Петербург 2077, 3 Московская область 1216", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 21, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.
магаданская область
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:58 30.09.2021
 
В Москве выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3998 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077), Подмосковье (1216), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 3998, 2 Санкт-Петербург 2077, 3 Московская область 1216", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 21, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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