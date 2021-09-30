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Битва за Москву, которая изменила ход войны
Битва за Москву, которая изменила ход войны - РИА Новости, 30.09.2021
Битва за Москву, которая изменила ход войны
Ровно 80 лет назад началось тяжелое многомесячное сражение, в котором решалась судьба СССР. Битва за Москву — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:55
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фото
история
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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Ровно 80 лет назад началось тяжелое многомесячное сражение, в котором решалась судьба СССР. Битва за Москву — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, история, москва, великая отечественная война (1941-1945)
11:55 30.09.2021 (обновлено: 12:51 30.09.2021)
 

Битва за Москву, которая изменила ход войны

Читать ria.ru в
Ровно 80 лет назад началось тяжелое многомесячное сражение, в котором решалась судьба СССР. Битва за Москву — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наум Грановский / Перейти в фотобанк

Сражение за Москву, которое началось 30 сентября 1941 года и продолжалось до 20 апреля 1942-го, стало определяющим для Красной армии: проигрыш грозил поражением в Великой Отечественной войне.

Оборона Москвы. Зенитный расчет у парка культуры и отдыха имени М. Горького. 1941 год
1 из 17

Сражение за Москву, которое началось 30 сентября 1941 года и продолжалось до 20 апреля 1942-го, стало определяющим для Красной армии: проигрыш грозил поражением в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Наум Грановский
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанк

Москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость, а защита города вылилась в героическую эпопею. Бойцы и командиры выстояли в тяжелейших условиях.

Москвичи строят противотанковые укрепления
2 из 17

Москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость, а защита города вылилась в героическую эпопею. Бойцы и командиры выстояли в тяжелейших условиях.

© РИА Новости / Александр Устинов
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Битва включала в себя оборонительную, наступательную, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую операции.

Николай Булганин, Георгий Жуков, Василий Соколовский, Иван Хохлов в штабе Западного фронта. 1941 год
3 из 17

Битва включала в себя оборонительную, наступательную, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую операции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной: враг уже глубоко вторгся в пределы СССР.

Бойцы Красной Армии после военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отправляются на фронт
4 из 17

К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной: враг уже глубоко вторгся в пределы СССР.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Наум Грановский / Перейти в фотобанк

Однако гитлеровцы допустили серьезную ошибку, заложив в план нападения нереальные сроки. На уничтожение РККА и захват Киева, Ленинграда и Москвы вермахт отвел четыре-пять месяцев.

Звукоулавливающая установка ПВО на страже московского неба
5 из 17

Однако гитлеровцы допустили серьезную ошибку, заложив в план нападения нереальные сроки. На уничтожение РККА и захват Киева, Ленинграда и Москвы вермахт отвел четыре-пять месяцев.

© РИА Новости / Наум Грановский
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Скоро стало ясно, что, захватив столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и Ленинград. После провала плана в первые недели войны немецкое командование подготовило наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун".

Оборона Москвы. Всеобщее военное обучение. Октябрь-декабрь 1941 года
6 из 17

Скоро стало ясно, что, захватив столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и Ленинград. После провала плана в первые недели войны немецкое командование подготовило наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Владимир Грановский / Перейти в фотобанк

Враг намеревался расчленить советскую оборону танковыми ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить войска западнее Вязьмы и восточнее Брянска, а затем захватить столицу с севера и юга.

Аэростат ПВО воздушного заграждения на площади Революции в Москве. 1941 год
7 из 17

Враг намеревался расчленить советскую оборону танковыми ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить войска западнее Вязьмы и восточнее Брянска, а затем захватить столицу с севера и юга.

© РИА Новости / Владимир Грановский
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© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву.

Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва
8 из 17

Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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© РИА Новости / Ольга Игнатович / Перейти в фотобанк

По мере приближения к городу противник столкнулся с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов.

Производство боеприпасов на одном из московских заводов
9 из 17

По мере приближения к городу противник столкнулся с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
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© РИА Новости / Леонид Доренский / Перейти в фотобанк

Самыми драматичными событиями оборонительного периода стали Вяземский и Брянский котлы, когда советские войска попали в несколько окружений и понесли огромные потери.

 Битва под Москвой. Войска Западного фронта ведут бои в районе города Юхнов
10 из 17

Самыми драматичными событиями оборонительного периода стали Вяземский и Брянский котлы, когда советские войска попали в несколько окружений и понесли огромные потери.

© РИА Новости / Леонид Доренский
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© РИА Новости / Александр Капустянский / Перейти в фотобанк

Во время битвы за столицу прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва".

 Оборона Москвы. Танкист устанавливает знамя части на танк. 31 декабря 1941 год
11 из 17

Во время битвы за столицу прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва".

© РИА Новости / Александр Капустянский
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© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Бои шли на самых подступах к Москве.

Советские бойцы минируют железнодорожные пути под Москвой
12 из 17

Были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Бои шли на самых подступах к Москве.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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© РИА Новости / Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанк

К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли продолжать сражаться.

Москвичи в подземном зале станции метро Маяковская во время воздушной тревоги
13 из 17

К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли продолжать сражаться.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Немцы в очередной раз недооценили противника: пятого декабря началось контрнаступление советских войск.

Контрнаступление советских войск под Москвой. Западный фронт. Кадр из документального фильма Москвичи в 1941 году.
14 из 17

Немцы в очередной раз недооценили противника: пятого декабря началось контрнаступление советских войск.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Контрнаступление шло стремительными темпами, немцы понесли тяжелые потери и были отброшены на 100-250 километров.

Оборона Москвы. Бои в Подмосковье. Западный фронт, октябрь-декабрь 1941 год
15 из 17

Контрнаступление шло стремительными темпами, немцы понесли тяжелые потери и были отброшены на 100-250 километров.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Владимир Минкевич / Перейти в фотобанк

Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг.

Красноармейцы стоят рядом с подбитым немецким танком
16 из 17

Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг.

© РИА Новости / Владимир Минкевич
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Исход битвы за Москву имел огромное значение. Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен.

Пленные немцы под Москвой. Декабрь 1941 год
17 из 17

Исход битвы за Москву имел огромное значение. Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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ФотоисторияМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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