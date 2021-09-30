https://ria.ru/20210930/morgenshtern-1752456609.html

Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале

Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале - РИА Новости, 30.09.2021

Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале

Российский рэпер Алишер Моргенштерн станет ведущим шоу "Русский ниндзя" на СТС, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:00

2021-09-30T13:00

2021-09-30T13:00

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

сочи

стс (телеканал)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российский рэпер Алишер Моргенштерн станет ведущим шоу "Русский ниндзя" на СТС, сообщает пресс-служба телеканала.Съемки стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, где соберут сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии.Проектом "Русский ниндзя" телеканал намерен удивить зрителей "неожиданным прочтением, добавить драйва и новой энергии"."Русский ниндзя" — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Шоу особенно популярно в США, где программа идет 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.Творчество Моргенштерна неоднократно вызывало критику. Так, весной этого года депутат Госдумы Сергей Гаврилов обращался в Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за клипа DJ Smash и Моргенштерна "Новая волна" с танцующими в храме музыкантами в костюмах, стилизованных под католические сутаны. Позже другой депутат Госдумы – Игорь Моляков – пожаловался на песню "Я съел деда" . Летом Зюзинский суд Москвы назначил Моргенштерну штраф в 100 тысяч рублей, усмотрев в его песнях и клипах пропаганду наркотических средств.

https://ria.ru/20210831/morgenshtern-1748049371.html

сочи

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моргенштерн (алишер моргенштерн), сочи, стс (телеканал), знаменитости