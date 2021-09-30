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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210930/morgenshtern-1752456609.html
Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале
Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале - РИА Новости, 30.09.2021
Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале
Российский рэпер Алишер Моргенштерн станет ведущим шоу "Русский ниндзя" на СТС, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:00
2021-09-30T13:00
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
сочи
стс (телеканал)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российский рэпер Алишер Моргенштерн станет ведущим шоу "Русский ниндзя" на СТС, сообщает пресс-служба телеканала.Съемки стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, где соберут сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии.Проектом "Русский ниндзя" телеканал намерен удивить зрителей "неожиданным прочтением, добавить драйва и новой энергии"."Русский ниндзя" — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Шоу особенно популярно в США, где программа идет 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.Творчество Моргенштерна неоднократно вызывало критику. Так, весной этого года депутат Госдумы Сергей Гаврилов обращался в Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за клипа DJ Smash и Моргенштерна "Новая волна" с танцующими в храме музыкантами в костюмах, стилизованных под католические сутаны. Позже другой депутат Госдумы – Игорь Моляков – пожаловался на песню "Я съел деда" . Летом Зюзинский суд Москвы назначил Моргенштерну штраф в 100 тысяч рублей, усмотрев в его песнях и клипах пропаганду наркотических средств.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), сочи, стс (телеканал), знаменитости
13:00 30.09.2021
 
Моргенштерн станет ведущим шоу на федеральном канале

Моргенштерн станет ведущим шоу "Русский ниндзя"

© Фото : Instagram.com/morgen_shternМоргенштерн
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Instagram.com/morgen_shtern
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российский рэпер Алишер Моргенштерн станет ведущим шоу "Русский ниндзя" на СТС, сообщает пресс-служба телеканала.
Съемки стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, где соберут сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии.
Проектом "Русский ниндзя" телеканал намерен удивить зрителей "неожиданным прочтением, добавить драйва и новой энергии".

"Именно эти идеи воплощает в себе Моргенштерн — многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант. Уверены, что новая версия шоу вызовет мощную реакцию зрителей", – сказал заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.

"Русский ниндзя" — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Шоу особенно популярно в США, где программа идет 13 сезонов, а последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.
Творчество Моргенштерна неоднократно вызывало критику. Так, весной этого года депутат Госдумы Сергей Гаврилов обращался в Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за клипа DJ Smash и Моргенштерна "Новая волна" с танцующими в храме музыкантами в костюмах, стилизованных под католические сутаны. Позже другой депутат Госдумы – Игорь Моляков – пожаловался на песню "Я съел деда" .
Летом Зюзинский суд Москвы назначил Моргенштерну штраф в 100 тысяч рублей, усмотрев в его песнях и клипах пропаганду наркотических средств.
Скриншот сторис Ксении Собчак в Instagram
31 августа, 18:23Шоубиз
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)СочиСТС (телеканал)Знаменитости
 
 
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