https://ria.ru/20210603/morgenshtern-1735371071.html

Моргенштерн назвал себя "абсолютно невиновным" в пропаганде наркотиков

Моргенштерн назвал себя "абсолютно невиновным" в пропаганде наркотиков - РИА Новости, 03.06.2021

Моргенштерн назвал себя "абсолютно невиновным" в пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн в четверг перед заседанием по административному делу о пропаганде наркотиков заявил журналистам, что не считает себя виновным. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:19

2021-06-03T10:19

2021-06-03T13:12

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рэпер Моргенштерн в четверг перед заседанием по административному делу о пропаганде наркотиков заявил журналистам, что не считает себя виновным."Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым", - сказал артист у входа в Зюзинский суд Москвы.О причинах, на его взгляд, побудивших полицию возбудить дело, музыкант высказался следующим образом: "Просто когда ты популярный и востребованный, все хотят отщипнуть кусочек этой востребованности и популярности от тебя. Но мне не жалко. Я человек щедрый, я делюсь".Моргенштерн выразил обеспокоенность судьбой администратора Youtube-канала, в котором опубликованы клипы, ставшие поводом для составления протокола. По словам рэпера, он сам оплатит штрафы, если их наложат на его "хорошего товарища".На заседание музыкант приехал на небесно-голубом спорткаре McLaren 570S - в России подобный автомобиль можно купить от 15-16 миллионов рублей, судя по популярным базам объявлений. С ним трое охранников, которые не подпускают близко прессу – освещать процесс прибыли около трех десятков журналистов, по подсчетам корреспондента РИА Новости.Рэпера также сопровождала его девушка Дилара Зинатуллина, популярный блогер из TikTok (2,8 миллиона подписчиков). Ее, однако, в суд не пустили, так как узами брака молодые люди не связаны.Как отмечал адвокат рэпера Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.Адвокат сегодня подтвердил РИА Новости, что Моргенштерн собирается лично участвовать в заседании.Изначально артист был привлечен по статье как физическое лицо, впоследствии протокол был составлен на него как на индивидуального предпринимателя (до 100 тысяч рублей штрафа по вменяемой статье). Однако суд может счесть его юридическим лицом, и тогда планка штрафа поднимется до 1,5 миллиона рублей.

https://rsport.ria.ru/20210526/morgenshtern-1733921931.html

https://ria.ru/20210426/dud-1729938960.html

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"Я абсолютно невиновен, и мы это докажем" – Моргенштерн Зюзинский суд Москвы в четверг, 3 июня, рассматривает административный протокол в отношении рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна), в песнях которого усмотрели пропаганду наркотических средств. 2021-06-03T10:19 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), сергей жорин