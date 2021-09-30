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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210930/logistika-1752496132.html
Логистический центр Ozon запущен в Татарстане
Логистический центр Ozon запущен в Татарстане - РИА Новости, 30.09.2021
Логистический центр Ozon запущен в Татарстане
Компания Ozon в четверг запустила в индустриальном парке "Зеленодольск" в Татарстане крупнейший в Поволжье фулфилмент-центр на 22 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:00
2021-09-30T15:00
республика татарстан
рустам минниханов
зеленодольск
фонд развития моногородов
ozon
россия
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КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Компания Ozon в четверг запустила в индустриальном парке "Зеленодольск" в Татарстане крупнейший в Поволжье фулфилмент-центр на 22 тысячи квадратных метров, одновременно с этим группа компаний "Ромекс" начала строительство второй очереди логистического центра для Ozon, передает корреспондент РИА Новости.Он также отметил, что республика активно отвечает на вызов электронной торговли, и сегодня не возникает вопросов с тем, чтобы попасть в федеральные сети – в Татарстане представлены все крупнейшие игроки, которые могут доставить товар в любую точку мира.Генеральный директор Фонда развития моногородовИрина Макиева напомнила, что фонд направил на развитие индустриального парка "Зеленодольск" более 900 миллионов рублей, 350 миллионов рублей вложила республика. "Такая поддержка позволила создать инженерную инфраструктуру, которой сейчас "питаются" все предприятия, которые растут и развиваются на этой площадке: сейчас уже седьмое предприятие… еще пять-шесть предприятий строятся. У нас в стране 321 моногород, там проживает 10% населения страны. Думаю, что городам нашей большой России есть чему поучиться здесь, на площадке Зеленодольска", - сказала она.Новый фулфилмент-центр ежедневно обрабатывает 80 тысяч посылок и день в день отправляет их жителям региона. В комплексе хранится более 4,5 миллиона товаров. Общая площадь первой очереди комплекса Ozon в индустриальном парке "Зеленодольск" - 22 тысячи квадратных метров. С запуском второй очереди общая площадь фулфилмент-центра достигнет 44 тысяч квадратных метров. Собственные инвестиции Ozon в оснащение первой очереди фулфилмент-центра составили более 900 миллионов рублей, еще столько же компания планирует инвестировать во вторую очередь. Основная часть средств идет на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства.По итогам второго полугодия 2020 года порядка 1,7 тысячи предпринимателей из Татарстана продавали товары на Ozon. Сейчас логистическая инфраструктура Ozon в регионе включает не только фулфилмент-центр, но и пять сортировочных центров и порядка 600 брендированных точек получения заказов.Группа компаний "Ромекс" намерена инвестировать в строительство второй очереди логистического центра Ozon 1,8 миллиарда рублей. Планируется, что оптово-распределительный центр будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. По словам президента группы компаний Ромекс Алексея Прокопенко, холдинг будет осуществлять техническую эксплуатацию здания и контролировать его безопасность и после его ввода. В первую очередь логистического центра Ozon группа компаний инвестировала около 2 миллиардов рублей. Это уже четвертый ее проект в Татарстане.
https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html
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рустам минниханов, зеленодольск, фонд развития моногородов, ozon, россия
15:00 30.09.2021
 

Логистический центр Ozon запущен в Татарстане

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon
Сортировка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Компания Ozon в четверг запустила в индустриальном парке "Зеленодольск" в Татарстане крупнейший в Поволжье фулфилмент-центр на 22 тысячи квадратных метров, одновременно с этим группа компаний "Ромекс" начала строительство второй очереди логистического центра для Ozon, передает корреспондент РИА Новости.
"Объект очень содержательный… 400 тысяч наименований изделий здесь продаются. Самое главное для нас – это возможность нашим производителям выйти на рынок. И результаты мы видим: в пять раз у нас обороты электронной торговли за девять месяцев выросли. И у нас разработана программа дальнейшего обучения и тех, кто будет продавать, и тех, кто будет работать на этих объектах", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии центра.
Он также отметил, что республика активно отвечает на вызов электронной торговли, и сегодня не возникает вопросов с тем, чтобы попасть в федеральные сети – в Татарстане представлены все крупнейшие игроки, которые могут доставить товар в любую точку мира.
Генеральный директор Фонда развития моногородовИрина Макиева напомнила, что фонд направил на развитие индустриального парка "Зеленодольск" более 900 миллионов рублей, 350 миллионов рублей вложила республика. "Такая поддержка позволила создать инженерную инфраструктуру, которой сейчас "питаются" все предприятия, которые растут и развиваются на этой площадке: сейчас уже седьмое предприятие… еще пять-шесть предприятий строятся. У нас в стране 321 моногород, там проживает 10% населения страны. Думаю, что городам нашей большой России есть чему поучиться здесь, на площадке Зеленодольска", - сказала она.
Поезд с контейнерами - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 19:07Республика Татарстан
Первый контейнерный поезд из Татарстана прибыл в порт Санкт-Петербурга
Новый фулфилмент-центр ежедневно обрабатывает 80 тысяч посылок и день в день отправляет их жителям региона. В комплексе хранится более 4,5 миллиона товаров. Общая площадь первой очереди комплекса Ozon в индустриальном парке "Зеленодольск" - 22 тысячи квадратных метров. С запуском второй очереди общая площадь фулфилмент-центра достигнет 44 тысяч квадратных метров. Собственные инвестиции Ozon в оснащение первой очереди фулфилмент-центра составили более 900 миллионов рублей, еще столько же компания планирует инвестировать во вторую очередь. Основная часть средств идет на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства.
По итогам второго полугодия 2020 года порядка 1,7 тысячи предпринимателей из Татарстана продавали товары на Ozon. Сейчас логистическая инфраструктура Ozon в регионе включает не только фулфилмент-центр, но и пять сортировочных центров и порядка 600 брендированных точек получения заказов.
Группа компаний "Ромекс" намерена инвестировать в строительство второй очереди логистического центра Ozon 1,8 миллиарда рублей. Планируется, что оптово-распределительный центр будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. По словам президента группы компаний Ромекс Алексея Прокопенко, холдинг будет осуществлять техническую эксплуатацию здания и контролировать его безопасность и после его ввода. В первую очередь логистического центра Ozon группа компаний инвестировала около 2 миллиардов рублей. Это уже четвертый ее проект в Татарстане.
Иннополис - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Республика ТатарстанРустам МиннихановЗеленодольскФонд развития моногородовOzonРоссия
 
 
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