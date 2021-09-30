https://ria.ru/20210930/kongress-1752482702.html

Ульяновск принимает юридический конгресс "ЮрВолга 2021"

Ульяновск принимает юридический конгресс "ЮрВолга 2021" - РИА Новости, 30.09.2021

Ульяновск принимает юридический конгресс "ЮрВолга 2021"

В Ульяновской области стартовал юридический конгресс "ЮрВолга 2021", в котором принимают участие представители 15 регионов России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:47

2021-09-30T13:47

2021-09-30T13:47

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

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УЛЬЯНОВСК, 30 сен – РИА Новости. В Ульяновской области стартовал юридический конгресс "ЮрВолга 2021", в котором принимают участие представители 15 регионов России, сообщает пресс-служба регионального правительства."Наш регион уже десять лет подряд проводит ЮрВолгу – раньше в формате международного форума, сейчас, из-за пандемии коронавируса, в виде конгресса. Однако независимо от формата суть ЮрВолги остается прежней: мы привлекаем суперпрофессионалов, чтобы обсудить конкретные проблемы и поделиться знаниями с молодежью – начинающими юристами", - сказал, выступая на пленарном заседании конгресса, глава региона Алексей Русских. Он выразил уверенность в том, что форум будет укреплять межрегиональное и международное сотрудничество в области права.Главная задача юрконгресса - способствовать "перезагрузке" российской системы бесплатной юридической помощи в условиях цифровой трансформации, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210928/konkurs-1752204749.html

ульяновская область

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ульяновская область, алексей русских