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Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег

Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег - РИА Новости, 30.09.2021

Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег

Премьеру iPhone 13 трудно назвать громкой. Косметические изменения в дизайне, нет революции и в "железе". Однако это не мешает россиянам массово избавляться от... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:00

2021-09-30T08:00

2021-09-30T16:46

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Премьеру iPhone 13 трудно назвать громкой. Косметические изменения в дизайне, нет революции и в "железе". Однако это не мешает россиянам массово избавляться от старых моделей, чтобы купить новинку: по данным trade-in-сервиса "ДамПродам", в Москве и Санкт-Петербурге после презентации устройства резко увеличилось количество предложений на вторичном рынке айфонов. Что же интересного припасла Apple — в материале РИА Новости.ДизайнВнешность нового смартфона рассекретили в подробностях еще за несколько месяцев до премьеры: масштаб утечек оказался настолько велик, что в Купертино задумались над судебными исками многочисленным инсайдерам. На самом деле iPhone 13 сохранил дизайн двенадцатого. За исключением небольших штрихов.Впервые с 2017-го, с iPhone 10, уменьшили экранный вырез FaceID — по горизонтали. Шутники прозвали новую геометрию "зубами кролика". Да, инженерам удалось сделать систему распознавания лица компактнее, но на практике разница незаметна. Более того, дополнительное место в строке состояния не используется iOS, Apple остается верной себе, упрямо не добавляя цифровое отображение заряда батареи.Второе отличие — камерный блок. Если раньше сенсоры размещали "светофором", то теперь датчики выстроили по диагонали. У старшего iPhone 13 Pro при тех же размерах камерный блок увеличился раза в полтора. То есть чехлы этих моделей не взаимозаменяемы.Кстати, смартфон стал на 0,3 миллиметра толще — из-за аккумулятора. Поэтому не все аксессуары прошлого поколения подойдут тринадцатой модели.В остальном же сохранилась внешняя строгость, которая многим нравится: практически прямые углы алюминиевой рамки, плоские стекла от Gorilla Glass спереди и сзади. Есть и влагозащита по стандарту IP68. Но нужно помнить, что стандартная гарантия в случае протечки смартфона ущерб не покроет.ДисплейiPhone 13 и 13 mini остались с дисплеями с частотой обновления 60 герц: высокая герцовка стала прерогативой дорогой линейки Pro. Впрочем, переживать из-за этого не стоит, матрицы базовых моделей все равно высококачественные.Диагональ 6,1 дюйма при разрешении 1170 x 2532 пикселей — дисплей снова назвали Super Retina XDR OLED. На месте и собственные решения Apple, позволяющие практически полностью избавиться от мерцания на всем диапазоне регулировки подсветки. Интересно, что пиковая яркость та же (1200 нит), а вот максимальная выросла до 800 нит. В целом это очень яркий экран, читаемый даже под прямыми солнечными лучами.Естественно, есть и множество программных фич, выжимающих из матрицы весь ее потенциал: от True-tone до поддержки в Dolby Vision. Последнего, правда, до сих пор в Сети очень немного.Производительность и интерфейсыВпервые за несколько лет новый мобильный чип Apple — на том же самом техпроцессе, что и предшественник: A15 Bionic основан на 5 нм. Гадать о причинах этого бесполезно, в компании традиционно такие вещи не комментируют. Зато в Купертино дежурно заявили, что создали лучшую платформу в индустрии.Слова о росте производительности трудно проверить на деле: даже "старичок" iPhone 11 на A13 до сих пор воспринимается как молниеносный. Пересев с него на iPhone 13, разницу не заметить.В синтетических тестах iPhone 13 демонстрирует себя только с лучшей стороны: 800 тысяч баллов в AnTuTu — практически рекорд для смартфонов. Оказывается, прирост пришелся на видеоускоритель Apple GPU. Интересно, что в Apple базовым моделям в этом году дали четырехъядерную графику, тогда как у Pro — пять.Но в играх и iPhone 13 показывает эталонную производительность. Не пасует даже в современных тайтлах с тяжелой графикой, вроде Genshin Impact. Можно не думать о настройках, смартфон вывезет все. Нагревается, но на фоне Android-флагманов не сильно, а троттлинг не ощущается.В Купертино никогда не раскрывают объем оперативной памяти, но тайну раскрыли рукастые блогеры: у всех вариантов iPhone 13 и 13 mini четыре гигабайта ОЗУ. То есть никаких изменений по сравнению с предшественниками. Зато базовая версия накопителя не 64, а 128 гигабайт (за ту же цену) — такую щедрость Apple можно только приветствовать. Есть еще модели на 256 и 512 гигабайт.Стоит ли говорить, что смартфон получил практически все актуальные интерфейсы и коммуникации: есть даже вероятность, что 5G наконец-то заработает в тестовых зонах в Москве и Санкт-Петербурге. И, конечно, остался порт Lightning, хотя и очевидно, что дни этого проприетарного решения сочтены.Камеры"Железная" составляющая камерного блока iPhone 13 — те же два сенсора по 12 мегапикселей каждый. Но есть значимое нововведение — матричная стабилизация sensor-shift OIS, которая в прошлом поколении была прерогативой iPhone 12 Pro Max. Пригодится и в фото, и в видео. По роликам невооруженным взглядом видно, что съемка с рук стала еще качественнее.По фото можно заметить, что присущую Apple теплую цветопередачу решили откорректировать: снимки по умолчанию получаются более реалистичными. А для любителей ручных настроек приготовили "фотографические стили": несколько пресетов. Но это не привычная постобработка, в алгоритме задействованы серьезные AI-возможности платформы A15.В целом же фотографии очень качественные, причем как на основном, так и на сверхширокоугольном сенсоре. Последнему бы не помешал автофокус, но достался он лишь Pro-моделям. Снимки при недостатке света стали еще детальнее — теперь их гораздо приятнее разглядывать на мониторе компьютера.Отдельно стоит упомянуть новую функцию камер, названную "киноэффект". Apple широко и многословно ее рекламирует, хотя суть довольно проста: программное размытие фона в роликах. Не ново, было в некоторых Android-смартфонах (впрочем, без особой сенсации). Но реализация Apple способна, что называется, взлететь. Во-первых, телефон довольно точно обозначает границы размытия. Во-вторых, система цепко отслеживает центральный объект. Наконец, есть даже режим редактирования готового ролика, где можно выбирать глубину и интенсивность воздействия. У "киноэффекта" большое будущее — если не верите, просто понаблюдайте за своей лентой инстаграма через пару месяцев. Увидите много интересных роликов.БезопасностьЧуда не произошло, и Apple не вернула сканер отпечатков пальцев в iPhone. Так что остается надеяться лишь на FaceID. Система распознавания лица, переработанная внутренне, действует, как и прежде: точно и безошибочно. Но только если вы без маски, важнейшего аксессуара современности. Есть, конечно, разные "костыли" для регистрации лица в маске, но в реальности пользуются ими единицы, ведь куда проще стянуть респиратор на подбородок.АвтономностьВечная тайна Apple — точная емкость аккумуляторов устройств. Характеристики АКБ iPhone 13 официально не раскрывали, публика довольствовалась обещанием, что батарейку увеличили, а время автономной работы выросло на 1,5-2 часа.Но все те же блогеры-разборщики быстро выяснили, что емкость аккумулятора — 3240 миллиампер-час (против 2815 миллиампер-час у предшественника). И это заметно: iPhone увереннее живет сутки на одном заряде, демонстрируя, что при экономии готов проработать и дольше. При интенсивном же использовании смартфона хватит примерно на семь часов свечения дисплея — отличный результат при топовых характеристиках и относительно небольшой батарейке. Конкурентам из мира Android для такого требуются аккумуляторы емкостью 4,5-5 тысяч миллиампер-час. Но там и экраны побольше, и герцовка повыше.В плане питания iPhone 13 — брат-близнец iPhone 12. С проводной 20-ваттной зарядкой (покупается отдельно) на восстановление емкости уйдет примерно 75 минут. Беспроводная магнитная зарядка MagSafe (вместе с тем же блоком питания) зарядит полностью смартфон за полтора часа. Ну а если использовать универсальную Qi-площадку, потребуется 2,5-3 часа. В последнем случае есть одна интересная особенность: айфон сложнее отцентровать на беспроводной зарядке, чтобы пошло питание. Видимо, площадь магнитной катушки под стеклянной крышкой гораздо меньше, чем у современных Android-смартфонов.ИтогоНесколько лет назад Apple отказалась от литеры S, обозначавшей отретушированный смартфон, который выпускали через год после действительно нового поколения. Но iPhone 13 смотрится именно модернизацией очень удачной 12-й серии. И вопрос перехода с любого iPhone 12 на 13 — это скорее о моде и имидже, чем о практичности.А вот владельцам более возрастных устройств Apple стоит присмотреться к новинке, особенно на фоне слухов, что проблемы производителей чипов могут превратить ее в дорогой дефицит. Хотя и официальную цену язык не повернется назвать низкой: базовая версия iPhone 13 обойдется в России в 79 990 рублей, а за вариант с максимальным объемом памяти придется отдать 109 990 рублей. Любители миниатюрных смартфонов сумеют сэкономить по десять тысяч рублей от каждой версии: именно на столько дешевле 5,4-дюймовый iPhone 13 mini.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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