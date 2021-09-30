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Наука
https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html
Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег
Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег - РИА Новости, 30.09.2021
Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег
Премьеру iPhone 13 трудно назвать громкой. Косметические изменения в дизайне, нет революции и в "железе". Однако это не мешает россиянам массово избавляться от... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:00
2021-09-30T16:46
наука
технологии
apple
apple ios
google android
apple iphone
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Премьеру iPhone 13 трудно назвать громкой. Косметические изменения в дизайне, нет революции и в "железе". Однако это не мешает россиянам массово избавляться от старых моделей, чтобы купить новинку: по данным trade-in-сервиса "ДамПродам", в Москве и Санкт-Петербурге после презентации устройства резко увеличилось количество предложений на вторичном рынке айфонов. Что же интересного припасла Apple — в материале РИА Новости.ДизайнВнешность нового смартфона рассекретили в подробностях еще за несколько месяцев до премьеры: масштаб утечек оказался настолько велик, что в Купертино задумались над судебными исками многочисленным инсайдерам. На самом деле iPhone 13 сохранил дизайн двенадцатого. За исключением небольших штрихов.Впервые с 2017-го, с iPhone 10, уменьшили экранный вырез FaceID — по горизонтали. Шутники прозвали новую геометрию "зубами кролика". Да, инженерам удалось сделать систему распознавания лица компактнее, но на практике разница незаметна. Более того, дополнительное место в строке состояния не используется iOS, Apple остается верной себе, упрямо не добавляя цифровое отображение заряда батареи.Второе отличие — камерный блок. Если раньше сенсоры размещали "светофором", то теперь датчики выстроили по диагонали. У старшего iPhone 13 Pro при тех же размерах камерный блок увеличился раза в полтора. То есть чехлы этих моделей не взаимозаменяемы.Кстати, смартфон стал на 0,3 миллиметра толще — из-за аккумулятора. Поэтому не все аксессуары прошлого поколения подойдут тринадцатой модели.В остальном же сохранилась внешняя строгость, которая многим нравится: практически прямые углы алюминиевой рамки, плоские стекла от Gorilla Glass спереди и сзади. Есть и влагозащита по стандарту IP68. Но нужно помнить, что стандартная гарантия в случае протечки смартфона ущерб не покроет.ДисплейiPhone 13 и 13 mini остались с дисплеями с частотой обновления 60 герц: высокая герцовка стала прерогативой дорогой линейки Pro. Впрочем, переживать из-за этого не стоит, матрицы базовых моделей все равно высококачественные.Диагональ 6,1 дюйма при разрешении 1170 x 2532 пикселей — дисплей снова назвали Super Retina XDR OLED. На месте и собственные решения Apple, позволяющие практически полностью избавиться от мерцания на всем диапазоне регулировки подсветки. Интересно, что пиковая яркость та же (1200 нит), а вот максимальная выросла до 800 нит. В целом это очень яркий экран, читаемый даже под прямыми солнечными лучами.Естественно, есть и множество программных фич, выжимающих из матрицы весь ее потенциал: от True-tone до поддержки в Dolby Vision. Последнего, правда, до сих пор в Сети очень немного.Производительность и интерфейсыВпервые за несколько лет новый мобильный чип Apple — на том же самом техпроцессе, что и предшественник: A15 Bionic основан на 5 нм. Гадать о причинах этого бесполезно, в компании традиционно такие вещи не комментируют. Зато в Купертино дежурно заявили, что создали лучшую платформу в индустрии.Слова о росте производительности трудно проверить на деле: даже "старичок" iPhone 11 на A13 до сих пор воспринимается как молниеносный. Пересев с него на iPhone 13, разницу не заметить.В синтетических тестах iPhone 13 демонстрирует себя только с лучшей стороны: 800 тысяч баллов в AnTuTu — практически рекорд для смартфонов. Оказывается, прирост пришелся на видеоускоритель Apple GPU. Интересно, что в Apple базовым моделям в этом году дали четырехъядерную графику, тогда как у Pro — пять.Но в играх и iPhone 13 показывает эталонную производительность. Не пасует даже в современных тайтлах с тяжелой графикой, вроде Genshin Impact. Можно не думать о настройках, смартфон вывезет все. Нагревается, но на фоне Android-флагманов не сильно, а троттлинг не ощущается.В Купертино никогда не раскрывают объем оперативной памяти, но тайну раскрыли рукастые блогеры: у всех вариантов iPhone 13 и 13 mini четыре гигабайта ОЗУ. То есть никаких изменений по сравнению с предшественниками. Зато базовая версия накопителя не 64, а 128 гигабайт (за ту же цену) — такую щедрость Apple можно только приветствовать. Есть еще модели на 256 и 512 гигабайт.Стоит ли говорить, что смартфон получил практически все актуальные интерфейсы и коммуникации: есть даже вероятность, что 5G наконец-то заработает в тестовых зонах в Москве и Санкт-Петербурге. И, конечно, остался порт Lightning, хотя и очевидно, что дни этого проприетарного решения сочтены.Камеры"Железная" составляющая камерного блока iPhone 13 — те же два сенсора по 12 мегапикселей каждый. Но есть значимое нововведение — матричная стабилизация sensor-shift OIS, которая в прошлом поколении была прерогативой iPhone 12 Pro Max. Пригодится и в фото, и в видео. По роликам невооруженным взглядом видно, что съемка с рук стала еще качественнее.По фото можно заметить, что присущую Apple теплую цветопередачу решили откорректировать: снимки по умолчанию получаются более реалистичными. А для любителей ручных настроек приготовили "фотографические стили": несколько пресетов. Но это не привычная постобработка, в алгоритме задействованы серьезные AI-возможности платформы A15.В целом же фотографии очень качественные, причем как на основном, так и на сверхширокоугольном сенсоре. Последнему бы не помешал автофокус, но достался он лишь Pro-моделям. Снимки при недостатке света стали еще детальнее — теперь их гораздо приятнее разглядывать на мониторе компьютера.Отдельно стоит упомянуть новую функцию камер, названную "киноэффект". Apple широко и многословно ее рекламирует, хотя суть довольно проста: программное размытие фона в роликах. Не ново, было в некоторых Android-смартфонах (впрочем, без особой сенсации). Но реализация Apple способна, что называется, взлететь. Во-первых, телефон довольно точно обозначает границы размытия. Во-вторых, система цепко отслеживает центральный объект. Наконец, есть даже режим редактирования готового ролика, где можно выбирать глубину и интенсивность воздействия. У "киноэффекта" большое будущее — если не верите, просто понаблюдайте за своей лентой инстаграма через пару месяцев. Увидите много интересных роликов.БезопасностьЧуда не произошло, и Apple не вернула сканер отпечатков пальцев в iPhone. Так что остается надеяться лишь на FaceID. Система распознавания лица, переработанная внутренне, действует, как и прежде: точно и безошибочно. Но только если вы без маски, важнейшего аксессуара современности. Есть, конечно, разные "костыли" для регистрации лица в маске, но в реальности пользуются ими единицы, ведь куда проще стянуть респиратор на подбородок.АвтономностьВечная тайна Apple — точная емкость аккумуляторов устройств. Характеристики АКБ iPhone 13 официально не раскрывали, публика довольствовалась обещанием, что батарейку увеличили, а время автономной работы выросло на 1,5-2 часа.Но все те же блогеры-разборщики быстро выяснили, что емкость аккумулятора — 3240 миллиампер-час (против 2815 миллиампер-час у предшественника). И это заметно: iPhone увереннее живет сутки на одном заряде, демонстрируя, что при экономии готов проработать и дольше. При интенсивном же использовании смартфона хватит примерно на семь часов свечения дисплея — отличный результат при топовых характеристиках и относительно небольшой батарейке. Конкурентам из мира Android для такого требуются аккумуляторы емкостью 4,5-5 тысяч миллиампер-час. Но там и экраны побольше, и герцовка повыше.В плане питания iPhone 13 — брат-близнец iPhone 12. С проводной 20-ваттной зарядкой (покупается отдельно) на восстановление емкости уйдет примерно 75 минут. Беспроводная магнитная зарядка MagSafe (вместе с тем же блоком питания) зарядит полностью смартфон за полтора часа. Ну а если использовать универсальную Qi-площадку, потребуется 2,5-3 часа. В последнем случае есть одна интересная особенность: айфон сложнее отцентровать на беспроводной зарядке, чтобы пошло питание. Видимо, площадь магнитной катушки под стеклянной крышкой гораздо меньше, чем у современных Android-смартфонов.ИтогоНесколько лет назад Apple отказалась от литеры S, обозначавшей отретушированный смартфон, который выпускали через год после действительно нового поколения. Но iPhone 13 смотрится именно модернизацией очень удачной 12-й серии. И вопрос перехода с любого iPhone 12 на 13 — это скорее о моде и имидже, чем о практичности.А вот владельцам более возрастных устройств Apple стоит присмотреться к новинке, особенно на фоне слухов, что проблемы производителей чипов могут превратить ее в дорогой дефицит. Хотя и официальную цену язык не повернется назвать низкой: базовая версия iPhone 13 обойдется в России в 79 990 рублей, а за вариант с максимальным объемом памяти придется отдать 109 990 рублей. Любители миниатюрных смартфонов сумеют сэкономить по десять тысяч рублей от каждой версии: именно на столько дешевле 5,4-дюймовый iPhone 13 mini.
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технологии, apple, apple ios, google android, apple iphone
08:00 30.09.2021 (обновлено: 16:46 30.09.2021)
 

Экспертиза iPhone 13: стоит ли новый смартфон Apple своих денег

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Премьеру iPhone 13 трудно назвать громкой. Косметические изменения в дизайне, нет революции и в "железе". Однако это не мешает россиянам массово избавляться от старых моделей, чтобы купить новинку: по данным trade-in-сервиса "ДамПродам", в Москве и Санкт-Петербурге после презентации устройства резко увеличилось количество предложений на вторичном рынке айфонов. Что же интересного припасла Apple — в материале РИА Новости.
© ИнфографикаiPhone 13
iPhone 13
© Инфографика
iPhone 13

Дизайн

Внешность нового смартфона рассекретили в подробностях еще за несколько месяцев до премьеры: масштаб утечек оказался настолько велик, что в Купертино задумались над судебными исками многочисленным инсайдерам. На самом деле iPhone 13 сохранил дизайн двенадцатого. За исключением небольших штрихов.
Впервые с 2017-го, с iPhone 10, уменьшили экранный вырез FaceID — по горизонтали. Шутники прозвали новую геометрию "зубами кролика". Да, инженерам удалось сделать систему распознавания лица компактнее, но на практике разница незаметна. Более того, дополнительное место в строке состояния не используется iOS, Apple остается верной себе, упрямо не добавляя цифровое отображение заряда батареи.
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13 и iPhone 13 mini
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
iPhone 13 и iPhone 13 mini
Второе отличие — камерный блок. Если раньше сенсоры размещали "светофором", то теперь датчики выстроили по диагонали. У старшего iPhone 13 Pro при тех же размерах камерный блок увеличился раза в полтора. То есть чехлы этих моделей не взаимозаменяемы.
Кстати, смартфон стал на 0,3 миллиметра толще — из-за аккумулятора. Поэтому не все аксессуары прошлого поколения подойдут тринадцатой модели.
В остальном же сохранилась внешняя строгость, которая многим нравится: практически прямые углы алюминиевой рамки, плоские стекла от Gorilla Glass спереди и сзади. Есть и влагозащита по стандарту IP68. Но нужно помнить, что стандартная гарантия в случае протечки смартфона ущерб не покроет.

Дисплей

iPhone 13 и 13 mini остались с дисплеями с частотой обновления 60 герц: высокая герцовка стала прерогативой дорогой линейки Pro. Впрочем, переживать из-за этого не стоит, матрицы базовых моделей все равно высококачественные.
Диагональ 6,1 дюйма при разрешении 1170 x 2532 пикселей — дисплей снова назвали Super Retina XDR OLED. На месте и собственные решения Apple, позволяющие практически полностью избавиться от мерцания на всем диапазоне регулировки подсветки. Интересно, что пиковая яркость та же (1200 нит), а вот максимальная выросла до 800 нит. В целом это очень яркий экран, читаемый даже под прямыми солнечными лучами.
© РИА Новости / Кирилл КаримовЭкран iPhone 13 стал ярче, но лишен 120 герц
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Экран iPhone 13 стал ярче, но лишен 120 герц
Естественно, есть и множество программных фич, выжимающих из матрицы весь ее потенциал: от True-tone до поддержки в Dolby Vision. Последнего, правда, до сих пор в Сети очень немного.

Производительность и интерфейсы

Впервые за несколько лет новый мобильный чип Apple — на том же самом техпроцессе, что и предшественник: A15 Bionic основан на 5 нм. Гадать о причинах этого бесполезно, в компании традиционно такие вещи не комментируют. Зато в Купертино дежурно заявили, что создали лучшую платформу в индустрии.
Слова о росте производительности трудно проверить на деле: даже "старичок" iPhone 11 на A13 до сих пор воспринимается как молниеносный. Пересев с него на iPhone 13, разницу не заметить.
© РИА Новости / Кирилл КаримовРезультат iPhone 13 в тесте AnTuTu
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Результат iPhone 13 в тесте AnTuTu
В синтетических тестах iPhone 13 демонстрирует себя только с лучшей стороны: 800 тысяч баллов в AnTuTu — практически рекорд для смартфонов. Оказывается, прирост пришелся на видеоускоритель Apple GPU. Интересно, что в Apple базовым моделям в этом году дали четырехъядерную графику, тогда как у Pro — пять.
Но в играх и iPhone 13 показывает эталонную производительность. Не пасует даже в современных тайтлах с тяжелой графикой, вроде Genshin Impact. Можно не думать о настройках, смартфон вывезет все. Нагревается, но на фоне Android-флагманов не сильно, а троттлинг не ощущается.
В Купертино никогда не раскрывают объем оперативной памяти, но тайну раскрыли рукастые блогеры: у всех вариантов iPhone 13 и 13 mini четыре гигабайта ОЗУ. То есть никаких изменений по сравнению с предшественниками. Зато базовая версия накопителя не 64, а 128 гигабайт (за ту же цену) — такую щедрость Apple можно только приветствовать. Есть еще модели на 256 и 512 гигабайт.
Стоит ли говорить, что смартфон получил практически все актуальные интерфейсы и коммуникации: есть даже вероятность, что 5G наконец-то заработает в тестовых зонах в Москве и Санкт-Петербурге. И, конечно, остался порт Lightning, хотя и очевидно, что дни этого проприетарного решения сочтены.

Камеры

"Железная" составляющая камерного блока iPhone 13 — те же два сенсора по 12 мегапикселей каждый. Но есть значимое нововведение — матричная стабилизация sensor-shift OIS, которая в прошлом поколении была прерогативой iPhone 12 Pro Max. Пригодится и в фото, и в видео. По роликам невооруженным взглядом видно, что съемка с рук стала еще качественнее.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Цветопередача основного сенсора iPhone 13 изменилась

iPhone 13
1 из 6

Цветопередача основного сенсора iPhone 13 изменилась

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

iPhone 13 не пасует перед искусственным светом

iPhone 13
2 из 6

iPhone 13 не пасует перед искусственным светом

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Основная камера

iPhone 13
3 из 6

Основная камера

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Сверхширокоугольная камера

iPhone 13
4 из 6

Сверхширокоугольная камера

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Ночные снимки стали лучше

iPhone 13
5 из 6

Ночные снимки стали лучше

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Даже на "ширик"

iPhone 13
6 из 6

Даже на "ширик"

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 6

Цветопередача основного сенсора iPhone 13 изменилась

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 6

iPhone 13 не пасует перед искусственным светом

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 6

Основная камера

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 6

Сверхширокоугольная камера

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 6

Ночные снимки стали лучше

© РИА Новости / Кирилл Каримов
6 из 6

Даже на "ширик"

© РИА Новости / Кирилл Каримов
По фото можно заметить, что присущую Apple теплую цветопередачу решили откорректировать: снимки по умолчанию получаются более реалистичными. А для любителей ручных настроек приготовили "фотографические стили": несколько пресетов. Но это не привычная постобработка, в алгоритме задействованы серьезные AI-возможности платформы A15.
В целом же фотографии очень качественные, причем как на основном, так и на сверхширокоугольном сенсоре. Последнему бы не помешал автофокус, но достался он лишь Pro-моделям. Снимки при недостатке света стали еще детальнее — теперь их гораздо приятнее разглядывать на мониторе компьютера.
Отдельно стоит упомянуть новую функцию камер, названную "киноэффект". Apple широко и многословно ее рекламирует, хотя суть довольно проста: программное размытие фона в роликах. Не ново, было в некоторых Android-смартфонах (впрочем, без особой сенсации). Но реализация Apple способна, что называется, взлететь. Во-первых, телефон довольно точно обозначает границы размытия. Во-вторых, система цепко отслеживает центральный объект. Наконец, есть даже режим редактирования готового ролика, где можно выбирать глубину и интенсивность воздействия. У "киноэффекта" большое будущее — если не верите, просто понаблюдайте за своей лентой инстаграма через пару месяцев. Увидите много интересных роликов.

Безопасность

© РИА Новости / Кирилл КаримовТа самая "челка", которая стала меньше
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Та самая "челка", которая стала меньше
Чуда не произошло, и Apple не вернула сканер отпечатков пальцев в iPhone. Так что остается надеяться лишь на FaceID. Система распознавания лица, переработанная внутренне, действует, как и прежде: точно и безошибочно. Но только если вы без маски, важнейшего аксессуара современности. Есть, конечно, разные "костыли" для регистрации лица в маске, но в реальности пользуются ими единицы, ведь куда проще стянуть респиратор на подбородок.

Автономность

Вечная тайна Apple — точная емкость аккумуляторов устройств. Характеристики АКБ iPhone 13 официально не раскрывали, публика довольствовалась обещанием, что батарейку увеличили, а время автономной работы выросло на 1,5-2 часа.
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13 проработает дольше, чем 12-й
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
iPhone 13 проработает дольше, чем 12-й
Но все те же блогеры-разборщики быстро выяснили, что емкость аккумулятора — 3240 миллиампер-час (против 2815 миллиампер-час у предшественника). И это заметно: iPhone увереннее живет сутки на одном заряде, демонстрируя, что при экономии готов проработать и дольше. При интенсивном же использовании смартфона хватит примерно на семь часов свечения дисплея — отличный результат при топовых характеристиках и относительно небольшой батарейке. Конкурентам из мира Android для такого требуются аккумуляторы емкостью 4,5-5 тысяч миллиампер-час. Но там и экраны побольше, и герцовка повыше.
В плане питания iPhone 13 — брат-близнец iPhone 12. С проводной 20-ваттной зарядкой (покупается отдельно) на восстановление емкости уйдет примерно 75 минут. Беспроводная магнитная зарядка MagSafe (вместе с тем же блоком питания) зарядит полностью смартфон за полтора часа. Ну а если использовать универсальную Qi-площадку, потребуется 2,5-3 часа. В последнем случае есть одна интересная особенность: айфон сложнее отцентровать на беспроводной зарядке, чтобы пошло питание. Видимо, площадь магнитной катушки под стеклянной крышкой гораздо меньше, чем у современных Android-смартфонов.

Итого

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
iPhone 13
Несколько лет назад Apple отказалась от литеры S, обозначавшей отретушированный смартфон, который выпускали через год после действительно нового поколения. Но iPhone 13 смотрится именно модернизацией очень удачной 12-й серии. И вопрос перехода с любого iPhone 12 на 13 — это скорее о моде и имидже, чем о практичности.
А вот владельцам более возрастных устройств Apple стоит присмотреться к новинке, особенно на фоне слухов, что проблемы производителей чипов могут превратить ее в дорогой дефицит. Хотя и официальную цену язык не повернется назвать низкой: базовая версия iPhone 13 обойдется в России в 79 990 рублей, а за вариант с максимальным объемом памяти придется отдать 109 990 рублей. Любители миниатюрных смартфонов сумеют сэкономить по десять тысяч рублей от каждой версии: именно на столько дешевле 5,4-дюймовый iPhone 13 mini.
© ИнфографикаiPhone 13
iPhone 13
© Инфографика
iPhone 13
 
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