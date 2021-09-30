https://ria.ru/20210930/holmes-1752267927.html

Хелена Бонэм Картер повторит свою роль в сиквеле "Энолы Холмс", пишут СМИ

Хелена Бонэм Картер повторит свою роль в сиквеле "Энолы Холмс", пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2021

Хелена Бонэм Картер повторит свою роль в сиквеле "Энолы Холмс", пишут СМИ

Британская актриса Хелена Бонэм Картер сыграет во второй части детективного фильма Netflix "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом в главных ролях,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T03:00

2021-09-30T03:00

2021-09-30T03:00

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Британская актриса Хелена Бонэм Картер сыграет во второй части детективного фильма Netflix "Энола Холмс" с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом в главных ролях, сообщает ScreenRant. Она вернется к роли Эудории Холмс — матери Энолы. Вместе с ней в сиквеле также появятся Сьюзан Уокома (Эдит) и Адиль Ахтар (инспектор Лестрейд), которые снимались в первой ленте. К актерскому составу "Энолы Холмс 2" добавили и несколько новых актеров, среди которых Дэвид Тьюлис ("Гарри Поттер и узник Азкабана"), Шэрон Дункан-Брюстер ("Дюна"), Ханна Додд ("Куртизанки") и другие. По информации издания, к съемкам планируют приступить в ближайшее время. Они пройдут в Лондоне. Фильм "Энола Холмс", основанный на серии романов писательницы Нэнси Спрингер, вышел в сентябре 2020 года на Netflix. В нем рассказывалось об Эноле (Браун) — младшей сестре известного сыщика Шерлока Холмса (Кавилл), которая ненавидела корсеты, но обожала книги и расследовать преступления. Картина режиссера Гарри Брэдби быстро стала хитом на стриминговом сервисе среди лучших оригинальных фильмов года. За первые 28 дней на Netflix его посмотрели 76 миллионов раз. Поэтому вскоре появились разговоры о сиквеле. В мае этого года стало известно, что второму фильму быть. Режиссером снова назначили Брэдби, а сценаристом Джека Торна. Дату выхода ленты пока не объявили.

https://ria.ru/20210925/potter-1751592546.html

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