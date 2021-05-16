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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210516/sikvel-1732371733.html
Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вернутся к ролям в сиквеле "Энолы Холмс"
Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вернутся к ролям в сиквеле "Энолы Холмс"
Netflix снимет сиквел фильма "Энола Холмс", сообщает Collider. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T03:36
2021-05-16T03:36
культура
генри кавилл
милли бобби браун
кино и сериалы
новости культуры
netflix
шерлок холмс
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Netflix снимет сиквел фильма "Энола Холмс", сообщает Collider. Сюжет новой ленты пока не раскрывается. Известно, что к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун и Генри Кавилл."Энола занимает особое место в моем сердце — она сильная, бесстрашная, сообразительная и храбрая! Я с нетерпением жду, когда фанаты увидят, как продолжатся ее приключения!" — говорит Милли Бобби Браун.Оригинальный фильм вышел в сентябре 2020 года. Лента была основана на первой книге из серии романов "Расследования Энолы Холмс" писательницы Нэнси Спрингер. Милли Бобби Браун сыграла младшую сестру известного на весь мир сыщика Шерлока Холмса, роль которого исполнил Генри Кавилл. Героиня Браун не любила корсеты, зато много читала. Преступления она расследовала не хуже Шерлока. Фильм был тепло встречен критиками и понравился зрителям — за первые 28 дней на Netflix его посмотрели 76 миллионов раз. Когда выйдет сиквел "Энолы Холмс", пока не было объявлено.
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генри кавилл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс

Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вернутся к ролям в сиквеле "Энолы Холмс"

03:36 16.05.2021
 
© Netflix (2020)Кадр из фильма "Энола Холмс"
Кадр из фильма Энола Холмс - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Netflix (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Netflix снимет сиквел фильма "Энола Холмс", сообщает Collider.
Сюжет новой ленты пока не раскрывается. Известно, что к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун и Генри Кавилл.
"Энола занимает особое место в моем сердце — она сильная, бесстрашная, сообразительная и храбрая! Я с нетерпением жду, когда фанаты увидят, как продолжатся ее приключения!" — говорит Милли Бобби Браун.
Оригинальный фильм вышел в сентябре 2020 года. Лента была основана на первой книге из серии романов "Расследования Энолы Холмс" писательницы Нэнси Спрингер. Милли Бобби Браун сыграла младшую сестру известного на весь мир сыщика Шерлока Холмса, роль которого исполнил Генри Кавилл. Героиня Браун не любила корсеты, зато много читала. Преступления она расследовала не хуже Шерлока.
Фильм был тепло встречен критиками и понравился зрителям — за первые 28 дней на Netflix его посмотрели 76 миллионов раз.
Когда выйдет сиквел "Энолы Холмс", пока не было объявлено.
Кадр из фильма Энола Холмс - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября 2020, 00:41Культура
В Сети появились первые отзывы критиков о фильме "Энола Холмс"
 
КультураГенри КавиллМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыNetflixШерлок Холмс
 
 
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