https://ria.ru/20210516/sikvel-1732371733.html

Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вернутся к ролям в сиквеле "Энолы Холмс"

Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вернутся к ролям в сиквеле "Энолы Холмс"

Netflix снимет сиквел фильма "Энола Холмс", сообщает Collider. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T03:36

2021-05-16T03:36

2021-05-16T03:36

культура

генри кавилл

милли бобби браун

кино и сериалы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Netflix снимет сиквел фильма "Энола Холмс", сообщает Collider. Сюжет новой ленты пока не раскрывается. Известно, что к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун и Генри Кавилл."Энола занимает особое место в моем сердце — она сильная, бесстрашная, сообразительная и храбрая! Я с нетерпением жду, когда фанаты увидят, как продолжатся ее приключения!" — говорит Милли Бобби Браун.Оригинальный фильм вышел в сентябре 2020 года. Лента была основана на первой книге из серии романов "Расследования Энолы Холмс" писательницы Нэнси Спрингер. Милли Бобби Браун сыграла младшую сестру известного на весь мир сыщика Шерлока Холмса, роль которого исполнил Генри Кавилл. Героиня Браун не любила корсеты, зато много читала. Преступления она расследовала не хуже Шерлока. Фильм был тепло встречен критиками и понравился зрителям — за первые 28 дней на Netflix его посмотрели 76 миллионов раз. Когда выйдет сиквел "Энолы Холмс", пока не было объявлено.

https://ria.ru/20200909/otzyvy-1576930229.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генри кавилл, милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix, шерлок холмс