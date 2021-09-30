https://ria.ru/20210930/granty-1752503469.html

Ивановские аграрии получат гранты на развитие семейных ферм

Ивановские аграрии получат гранты на развитие семейных ферм - РИА Новости, 30.09.2021

Ивановские аграрии получат гранты на развитие семейных ферм

Гранты на развитие семейных ферм по итогам конкурсного отбора распределены среди аграриев Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:31

2021-09-30T15:31

2021-09-30T15:31

ивановская область

экономика

ивановская область

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ИВАНОВО, 30 сен – РИА Новости. Гранты на развитие семейных ферм по итогам конкурсного отбора распределены среди аграриев Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Средства получат десять фермеров, которые в ходе реализации своих проектов создадут 30 рабочих мест.Он добавил, что в текущем году на предоставление грантов для развития семейных ферм выделены почти 32 миллиона рублей.Гранты на развитие семейных ферм – не единственный вид поддержки крестьянских хозяйств. В мае прошел конкурсный отбор получателей грантов "Агростартап", по результатам которого финансовую помощь получили 23 начинающих фермера. До конца года также проведут отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления грантов на развитие материально-технической базы. Как результат такой поддержки – рост производства фермерской продукции."У нас за два года больше чем на 18 процентов рост производства фермерской продукции", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.Всего на поддержку фермеров и сельхозкооперации в текущем году в Ивановской области предусмотрены 95,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210920/sotskontrakty-1751024424.html

ивановская область

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экономика, ивановская область