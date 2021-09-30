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Ивановская область
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Ивановские аграрии получат гранты на развитие семейных ферм
Ивановские аграрии получат гранты на развитие семейных ферм - РИА Новости, 30.09.2021
Ивановские аграрии получат гранты на развитие семейных ферм
Гранты на развитие семейных ферм по итогам конкурсного отбора распределены среди аграриев Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:31
2021-09-30T15:31
ивановская область
экономика
ивановская область
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ИВАНОВО, 30 сен – РИА Новости. Гранты на развитие семейных ферм по итогам конкурсного отбора распределены среди аграриев Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Средства получат десять фермеров, которые в ходе реализации своих проектов создадут 30 рабочих мест.Он добавил, что в текущем году на предоставление грантов для развития семейных ферм выделены почти 32 миллиона рублей.Гранты на развитие семейных ферм – не единственный вид поддержки крестьянских хозяйств. В мае прошел конкурсный отбор получателей грантов "Агростартап", по результатам которого финансовую помощь получили 23 начинающих фермера. До конца года также проведут отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления грантов на развитие материально-технической базы. Как результат такой поддержки – рост производства фермерской продукции."У нас за два года больше чем на 18 процентов рост производства фермерской продукции", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.Всего на поддержку фермеров и сельхозкооперации в текущем году в Ивановской области предусмотрены 95,4 миллиона рублей.
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экономика, ивановская область
15:31 30.09.2021
 

Ивановские аграрии получат гранты на развитие семейных ферм

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: "Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах" в Московской типографии Гознака
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах в Московской типографии Гознака - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ИВАНОВО, 30 сен – РИА Новости. Гранты на развитие семейных ферм по итогам конкурсного отбора распределены среди аграриев Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Средства получат десять фермеров, которые в ходе реализации своих проектов создадут 30 рабочих мест.
"Гранты направят на реализацию проектов по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, овец мясного направления. За счет привлеченных средств также планируется строительство животноводческих помещений, модернизация овощехранилищ, приобретение сельхозтехники и сельскохозяйственных животных", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в текущем году на предоставление грантов для развития семейных ферм выделены почти 32 миллиона рублей.
Гранты на развитие семейных ферм – не единственный вид поддержки крестьянских хозяйств. В мае прошел конкурсный отбор получателей грантов "Агростартап", по результатам которого финансовую помощь получили 23 начинающих фермера. До конца года также проведут отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления грантов на развитие материально-технической базы. Как результат такой поддержки – рост производства фермерской продукции.
"У нас за два года больше чем на 18 процентов рост производства фермерской продукции", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
Всего на поддержку фермеров и сельхозкооперации в текущем году в Ивановской области предусмотрены 95,4 миллиона рублей.
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