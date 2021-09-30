https://ria.ru/20210930/granitsa-1752554086.html
"Талибан"* опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном
"Талибан"* опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном - РИА Новости, 30.09.2021
"Талибан"* опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном
Сообщения о том, что движение "Талибан"* стягивает войска к границе с Таджикистаном, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:50
2021-09-30T18:50
2021-09-30T18:50
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Сообщения о том, что движение "Талибан"* стягивает войска к границе с Таджикистаном, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель движения Билал Карими."Это не соответствует действительности", - заявил Карими в ответ на вопрос о том, стягиваются ли войска к границе двух стран.Ранее источник в силовых структурах Таджикистана сообщил РИА Новости, что Душанбе не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, обстановка стабильная, провокаций нет.Ранее в четверг заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев заявил, что Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в связи с чем РФ призвала Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210930/granitsa-1752502102.html
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в мире, талибан, таджикистан, афганистан
"Талибан"* опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном
Представитель талибов Карими опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Сообщения о том, что движение "Талибан"* стягивает войска к границе с Таджикистаном, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель движения Билал Карими.
"Это не соответствует действительности", - заявил Карими в ответ на вопрос о том, стягиваются ли войска к границе двух стран.
Ранее источник в силовых структурах Таджикистана сообщил РИА Новости, что Душанбе
не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном
, обстановка стабильная, провокаций нет.
Ранее в четверг заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев заявил, что Москва
фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном
и Афганистаном войск к общей границе, в связи с чем РФ призвала Душанбе и Кабул
к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана
"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России