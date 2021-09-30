https://ria.ru/20210930/granitsa-1752554086.html

"Талибан"* опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном

"Талибан"* опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном - РИА Новости, 30.09.2021

"Талибан"* опроверг сообщения о стягивании сил к границе с Таджикистаном

Сообщения о том, что движение "Талибан"* стягивает войска к границе с Таджикистаном, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:50

2021-09-30T18:50

2021-09-30T18:50

в мире

талибан

таджикистан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749416104_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f761a1dd62f3a82ecf1b83bab306ed1.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Сообщения о том, что движение "Талибан"* стягивает войска к границе с Таджикистаном, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель движения Билал Карими."Это не соответствует действительности", - заявил Карими в ответ на вопрос о том, стягиваются ли войска к границе двух стран.Ранее источник в силовых структурах Таджикистана сообщил РИА Новости, что Душанбе не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, обстановка стабильная, провокаций нет.Ранее в четверг заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев заявил, что Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в связи с чем РФ призвала Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210930/granitsa-1752502102.html

https://ria.ru/20210930/afganistan-1752480567.html

таджикистан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, таджикистан, афганистан