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МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана

МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана - РИА Новости, 30.09.2021

МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана

Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:25

2021-09-30T15:25

2021-09-30T17:49

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".Источник в силовых структурах республики Таджикистан заявил РИА Новости, что обстановка на границе с Афганистаном стабильная."Таджикистан не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, где обстановка остается без изменений, вооруженных провокаций с афганской стороны нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, если бы на самом деле боевики "Талибана"* стянули дополнительные силы к границе, то уже все силовики перешли бы на казарменное положение.* Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России

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