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МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана
МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана - РИА Новости, 30.09.2021
МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана
Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:25
2021-09-30T15:25
2021-09-30T17:49
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".Источник в силовых структурах республики Таджикистан заявил РИА Новости, что обстановка на границе с Афганистаном стабильная."Таджикистан не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, где обстановка остается без изменений, вооруженных провокаций с афганской стороны нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, если бы на самом деле боевики "Талибана"* стянули дополнительные силы к границе, то уже все силовики перешли бы на казарменное положение.* Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России
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в мире, таджикистан, афганистан, россия
15:25 30.09.2021 (обновлено: 17:49 30.09.2021)
МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана
МИД обеспокоен нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном
и Афганистаном
войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.
"С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов*, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений", - заявил Зайцев на брифинге.
В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".
Источник в силовых структурах республики Таджикистан заявил РИА Новости, что обстановка на границе с Афганистаном стабильная.
"Таджикистан не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, где обстановка остается без изменений, вооруженных провокаций с афганской стороны нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если бы на самом деле боевики "Талибана"* стянули дополнительные силы к границе, то уже все силовики перешли бы на казарменное положение.
"С момента наступления талибов и захвата ими периметра границы с Таджикистаном все силовые и правоохранительные структуры нашей страны приведены в состояние повышенной боевой готовности", - добавил источник.
* Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России