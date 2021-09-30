Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/granitsa-1752502102.html
МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана
МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана - РИА Новости, 30.09.2021
МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана
Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:25
2021-09-30T17:49
в мире
таджикистан
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".Источник в силовых структурах республики Таджикистан заявил РИА Новости, что обстановка на границе с Афганистаном стабильная."Таджикистан не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, где обстановка остается без изменений, вооруженных провокаций с афганской стороны нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, если бы на самом деле боевики "Талибана"* стянули дополнительные силы к границе, то уже все силовики перешли бы на казарменное положение.* Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России
таджикистан
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, таджикистан, афганистан, россия
15:25 30.09.2021 (обновлено: 17:49 30.09.2021)
 
МИД прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана

МИД обеспокоен нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.
"С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов*, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений", - заявил Зайцев на брифинге.
В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".
Источник в силовых структурах республики Таджикистан заявил РИА Новости, что обстановка на границе с Афганистаном стабильная.
"Таджикистан не отмечает скопления талибов на границе с Афганистаном, где обстановка остается без изменений, вооруженных провокаций с афганской стороны нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если бы на самом деле боевики "Талибана"* стянули дополнительные силы к границе, то уже все силовики перешли бы на казарменное положение.
"С момента наступления талибов и захвата ими периметра границы с Таджикистаном все силовые и правоохранительные структуры нашей страны приведены в состояние повышенной боевой готовности", - добавил источник.
* Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России
 
В миреТаджикистанАфганистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
Лента новостейМолния