https://ria.ru/20210930/gospodderzhka-1752508255.html

На развитие туристского комплекса "Домбай" направят 900 млн рублей

На развитие туристского комплекса "Домбай" направят 900 млн рублей - РИА Новости, 30.09.2021

На развитие туристского комплекса "Домбай" направят 900 млн рублей

Карачаево-Черкесия направит господдержку в размере 900 миллионов рублей на реализацию проекта "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай", написал на... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:55

2021-09-30T15:55

2021-09-30T15:55

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 30 сен - РИА-Новости. Карачаево-Черкесия направит господдержку в размере 900 миллионов рублей на реализацию проекта "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай", написал на своей странице в Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.Карачаево-Черкесия по решению правительственной комиссии по региональному развитию в РФ получит инфраструктурный кредит, благодаря которому будет реализован инвестиционный проект "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай"."За счет господдержки планируется построить новые горнолыжные трассы, реконструировать существующие с расширением с 20 до 60 метров. Проектом также предусмотрено строительство на склоне горы Мусса-Ачитара подпорных стен, противолавинных сооружений, устройство ограждений и защиты склонов от эрозии", - уточнил Темрезов.Он также сообщил, что инвестор в свою очередь построит скоростную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 2,16 километра, жилого дома и мест общественного питания.По словам главы региона, в результате реализации проекта будет создано порядка 3,5 тысячи рабочих мест, а прирост туристического потока составит порядка 400 тысяч человек.

https://ria.ru/20210922/avtodorogi-1751306970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов