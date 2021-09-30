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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210930/gospodderzhka-1752508255.html
На развитие туристского комплекса "Домбай" направят 900 млн рублей
На развитие туристского комплекса "Домбай" направят 900 млн рублей - РИА Новости, 30.09.2021
На развитие туристского комплекса "Домбай" направят 900 млн рублей
Карачаево-Черкесия направит господдержку в размере 900 миллионов рублей на реализацию проекта "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай", написал на... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:55
2021-09-30T15:55
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 30 сен - РИА-Новости. Карачаево-Черкесия направит господдержку в размере 900 миллионов рублей на реализацию проекта "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай", написал на своей странице в Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.Карачаево-Черкесия по решению правительственной комиссии по региональному развитию в РФ получит инфраструктурный кредит, благодаря которому будет реализован инвестиционный проект "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай"."За счет господдержки планируется построить новые горнолыжные трассы, реконструировать существующие с расширением с 20 до 60 метров. Проектом также предусмотрено строительство на склоне горы Мусса-Ачитара подпорных стен, противолавинных сооружений, устройство ограждений и защиты склонов от эрозии", - уточнил Темрезов.Он также сообщил, что инвестор в свою очередь построит скоростную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 2,16 километра, жилого дома и мест общественного питания.По словам главы региона, в результате реализации проекта будет создано порядка 3,5 тысячи рабочих мест, а прирост туристического потока составит порядка 400 тысяч человек.
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рашид темрезов
15:55 30.09.2021
 

На развитие туристского комплекса "Домбай" направят 900 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕРКЕССК, 30 сен - РИА-Новости. Карачаево-Черкесия направит господдержку в размере 900 миллионов рублей на реализацию проекта "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай", написал на своей странице в Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
Карачаево-Черкесия по решению правительственной комиссии по региональному развитию в РФ получит инфраструктурный кредит, благодаря которому будет реализован инвестиционный проект "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай".
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"За счет господдержки планируется построить новые горнолыжные трассы, реконструировать существующие с расширением с 20 до 60 метров. Проектом также предусмотрено строительство на склоне горы Мусса-Ачитара подпорных стен, противолавинных сооружений, устройство ограждений и защиты склонов от эрозии", - уточнил Темрезов.
Он также сообщил, что инвестор в свою очередь построит скоростную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 2,16 километра, жилого дома и мест общественного питания.
По словам главы региона, в результате реализации проекта будет создано порядка 3,5 тысячи рабочих мест, а прирост туристического потока составит порядка 400 тысяч человек.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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