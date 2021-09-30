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Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 30.09.2021

Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Государственной думы, сообщило ростовское региональное отделение партии "Единая... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:29

2021-09-30T11:29

2021-09-30T11:29

выборы в государственную думу

политика

ростовская область

василий голубев

единая россия

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Государственной думы, сообщило ростовское региональное отделение партии "Единая Россия"."Лидеры территориальной группы №45 партийного списка кандидатов "Единой России", избранные в Государственную думу от Ростовской области, приняли решение отказаться от мандата депутата. Свою работу в регионе продолжат Василий Голубев, Светлана Пискунова и Михаил Гуров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы партии, у всех кандидатов, участвовавших в избирательной кампании, сегодня есть общая задача - выполнение народной программы "Единой России", направленной на благополучие людей и развитие соцсферы, экономики и аграрного сектора. Эти же цели заложены в перечне совместных инициатив, выработанных на встрече Голубева и депутатов от "Единой России" в начале сентября.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.По итогам выборов в Госдуму больше всего голосов набрала "Единая Россия" - 51,59% . На втором месте КПРФ - 20,19%, на третьем - ЛДПР с 6,97%. Также пятипроцентный барьер преодолели партии "Справедливая Россия - За правду" (6,42%) и "Новые люди" (5,17%). Во всех семи округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".

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политика, ростовская область, василий голубев, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, россия