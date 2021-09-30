Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Госдумы
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Государственной думы, сообщило ростовское региональное отделение партии "Единая Россия".
"Лидеры территориальной группы №45 партийного списка кандидатов "Единой России", избранные в Государственную думу от Ростовской области, приняли решение отказаться от мандата депутата. Свою работу в регионе продолжат Василий Голубев, Светлана Пискунова и Михаил Гуров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы партии, у всех кандидатов, участвовавших в избирательной кампании, сегодня есть общая задача - выполнение народной программы "Единой России", направленной на благополучие людей и развитие соцсферы, экономики и аграрного сектора. Эти же цели заложены в перечне совместных инициатив, выработанных на встрече Голубева и депутатов от "Единой России" в начале сентября.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.
По итогам выборов в Госдуму больше всего голосов набрала "Единая Россия" - 51,59% . На втором месте КПРФ - 20,19%, на третьем - ЛДПР с 6,97%. Также пятипроцентный барьер преодолели партии "Справедливая Россия - За правду" (6,42%) и "Новые люди" (5,17%). Во всех семи округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".