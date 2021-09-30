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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210930/golubev-1752451624.html
Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 30.09.2021
Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Государственной думы, сообщило ростовское региональное отделение партии "Единая... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:29
2021-09-30T11:29
выборы в государственную думу
политика
ростовская область
василий голубев
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Государственной думы, сообщило ростовское региональное отделение партии "Единая Россия"."Лидеры территориальной группы №45 партийного списка кандидатов "Единой России", избранные в Государственную думу от Ростовской области, приняли решение отказаться от мандата депутата. Свою работу в регионе продолжат Василий Голубев, Светлана Пискунова и Михаил Гуров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы партии, у всех кандидатов, участвовавших в избирательной кампании, сегодня есть общая задача - выполнение народной программы "Единой России", направленной на благополучие людей и развитие соцсферы, экономики и аграрного сектора. Эти же цели заложены в перечне совместных инициатив, выработанных на встрече Голубева и депутатов от "Единой России" в начале сентября.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.По итогам выборов в Госдуму больше всего голосов набрала "Единая Россия" - 51,59% . На втором месте КПРФ - 20,19%, на третьем - ЛДПР с 6,97%. Также пятипроцентный барьер преодолели партии "Справедливая Россия - За правду" (6,42%) и "Новые люди" (5,17%). Во всех семи округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".
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политика, ростовская область, василий голубев, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, россия
11:29 30.09.2021
 
Глава Ростовской области отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Госдумы

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Государственной думы, сообщило ростовское региональное отделение партии "Единая Россия".
"Лидеры территориальной группы №45 партийного списка кандидатов "Единой России", избранные в Государственную думу от Ростовской области, приняли решение отказаться от мандата депутата. Свою работу в регионе продолжат Василий Голубев, Светлана Пискунова и Михаил Гуров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы партии, у всех кандидатов, участвовавших в избирательной кампании, сегодня есть общая задача - выполнение народной программы "Единой России", направленной на благополучие людей и развитие соцсферы, экономики и аграрного сектора. Эти же цели заложены в перечне совместных инициатив, выработанных на встрече Голубева и депутатов от "Единой России" в начале сентября.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.
По итогам выборов в Госдуму больше всего голосов набрала "Единая Россия" - 51,59% . На втором месте КПРФ - 20,19%, на третьем - ЛДПР с 6,97%. Также пятипроцентный барьер преодолели партии "Справедливая Россия - За правду" (6,42%) и "Новые люди" (5,17%). Во всех семи округах победу одержали кандидаты, выдвинутые "Единой Россией".
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 10:52Выборы в Государственную думу
Глава Тюменской области отказался от мандата депутата облдумы
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРостовская областьВасилий ГолубевЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРРоссия
 
 
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