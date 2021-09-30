https://ria.ru/20210930/gaz-1752451026.html
Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами
Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами - РИА Новости, 30.09.2021
Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами
Президент РФ Владимир Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами и вымиранием редких видов животных, занимаясь посадкой искусственных... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:27
2021-09-30T11:27
2021-09-30T11:27
в мире
казахстан
волгоградская область
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами и вымиранием редких видов животных, занимаясь посадкой искусственных лесных защитных полос и оздоровлением лесного фонда."Среди насущных вопросов общей для России и Казахстана экологической повестки – сохранение популяции редких видов животных. Президент Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) сейчас об этом убедительно сказал. Это сайгак, каспийский тюлень, борьба, конечно же, с пожарами вообще. Мы понимаем, что для Казахстана и для нас, собственно говоря, очень важна борьба со степными пожарами. Здесь и посадка искусственных лесных защитных полос, оздоровление лесного фонда. Заниматься этим нужно на основе партнерства и сотрудничества", - сказал Путин в четверг на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.Кроме того, Путин поддержал планы по созданию трансграничного проекта, объединяющего экосистемы природного комплекса "Бокей орда" в западной части Казахстана и российского заповедника на озере Эльтон в Волгоградской области."Напомню, что 10 лет назад Россия и Казахстан совместно создали трансграничный природный комплекс "Алтай", включающий Катон-Карагайский национальный парк в восточном Казахстане и биосферный заповедник Катунский в России. Решение было абсолютно верным, природа не знает границ, и защищать ее надо сообща", - подчеркнул Путин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поделиться с Казахстаном опытом в вопросах улавливания попутного газа.По его словам, в этом направлении Россия сделала намного больше. чем многие другие страны, накоплен хороший опыт."Если наши казахстанские друзья заинтересованы, мы готовы с ними поделиться. Насколько понимаю, у казахстанских партнеров к этой теме есть интерес, а значит есть и поле... для плодотворной кооперации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210930/otnosheniya-1752306499.html
https://ria.ru/20210916/matvienko-1750264994.html
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в мире, казахстан, волгоградская область, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия
Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами
Путин предложил Казахстану совместно бороться с пожарами и вымиранием редких животных
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
предложил Казахстану
совместно бороться со степными пожарами и вымиранием редких видов животных, занимаясь посадкой искусственных лесных защитных полос и оздоровлением лесного фонда.
"Среди насущных вопросов общей для России
и Казахстана экологической повестки – сохранение популяции редких видов животных. Президент Казахстана (Касым-Жомарт Токаев
) сейчас об этом убедительно сказал. Это сайгак, каспийский тюлень, борьба, конечно же, с пожарами вообще. Мы понимаем, что для Казахстана и для нас, собственно говоря, очень важна борьба со степными пожарами. Здесь и посадка искусственных лесных защитных полос, оздоровление лесного фонда. Заниматься этим нужно на основе партнерства и сотрудничества", - сказал Путин в четверг на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Кроме того, Путин поддержал планы по созданию трансграничного проекта, объединяющего экосистемы природного комплекса "Бокей орда" в западной части Казахстана и российского заповедника на озере Эльтон в Волгоградской области
.
"Напомню, что 10 лет назад Россия и Казахстан совместно создали трансграничный природный комплекс "Алтай", включающий Катон-Карагайский национальный парк в восточном Казахстане и биосферный заповедник Катунский в России. Решение было абсолютно верным, природа не знает границ, и защищать ее надо сообща", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поделиться с Казахстаном опытом в вопросах улавливания попутного газа.
По его словам, в этом направлении Россия сделала намного больше. чем многие другие страны, накоплен хороший опыт.
"Если наши казахстанские друзья заинтересованы, мы готовы с ними поделиться. Насколько понимаю, у казахстанских партнеров к этой теме есть интерес, а значит есть и поле... для плодотворной кооперации", - сказал Путин.