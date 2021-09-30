https://ria.ru/20210930/gaz-1752451026.html

Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами

Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами - РИА Новости, 30.09.2021

Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами

Президент РФ Владимир Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами и вымиранием редких видов животных, занимаясь посадкой искусственных... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:27

2021-09-30T11:27

2021-09-30T11:27

в мире

казахстан

волгоградская область

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752445653_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_3ad938946750fcbdb31a8b864efa3ef2.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Казахстану совместно бороться со степными пожарами и вымиранием редких видов животных, занимаясь посадкой искусственных лесных защитных полос и оздоровлением лесного фонда."Среди насущных вопросов общей для России и Казахстана экологической повестки – сохранение популяции редких видов животных. Президент Казахстана (Касым-Жомарт Токаев) сейчас об этом убедительно сказал. Это сайгак, каспийский тюлень, борьба, конечно же, с пожарами вообще. Мы понимаем, что для Казахстана и для нас, собственно говоря, очень важна борьба со степными пожарами. Здесь и посадка искусственных лесных защитных полос, оздоровление лесного фонда. Заниматься этим нужно на основе партнерства и сотрудничества", - сказал Путин в четверг на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.Кроме того, Путин поддержал планы по созданию трансграничного проекта, объединяющего экосистемы природного комплекса "Бокей орда" в западной части Казахстана и российского заповедника на озере Эльтон в Волгоградской области."Напомню, что 10 лет назад Россия и Казахстан совместно создали трансграничный природный комплекс "Алтай", включающий Катон-Карагайский национальный парк в восточном Казахстане и биосферный заповедник Катунский в России. Решение было абсолютно верным, природа не знает границ, и защищать ее надо сообща", - подчеркнул Путин.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поделиться с Казахстаном опытом в вопросах улавливания попутного газа.По его словам, в этом направлении Россия сделала намного больше. чем многие другие страны, накоплен хороший опыт."Если наши казахстанские друзья заинтересованы, мы готовы с ними поделиться. Насколько понимаю, у казахстанских партнеров к этой теме есть интерес, а значит есть и поле... для плодотворной кооперации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210930/otnosheniya-1752306499.html

https://ria.ru/20210916/matvienko-1750264994.html

казахстан

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, волгоградская область, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия