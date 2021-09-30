06:21 30.09.2021 (обновлено: 08:54 30.09.2021)
Эрдоган объяснил, почему Турция купила российские С-400
Эрдоган: Турция вынужденно купила С-400, так как США не продавали Patriot
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Турции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, пишет New York Times со ссылкой на слова президента страны Реджепа Эрдогана из интервью, взятого по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
Сделка c Москвой остается одним из основных раздражителей в американо-турецких отношениях, она стала поводом для санкций и ограничения военно-технического сотрудничества между партнерами по НАТО.
"Я думаю это того стоило. <...> Мы вправе укреплять нашу оборону, как нам заблагорассудится", — подчеркнул глава государства.
При этом он отметил, что Анкара выступает за улучшение отношений с Вашингтоном.
28 сентября, 09:56В США пригрозили Турции новыми санкциями из-за С-400
В декабре 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов. Анкара тогда просила сопроводить сделку офсетными обязательствами со стороны американцев, но власти Штатов оставили этот вопрос на усмотрение компаний-производителей. По данным СМИ, речь шла о передаче технологий.
К этому времени Турция уже заключила контракт с Россией на полковой комплект С-400, который поставили летом-осенью 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, отменив продажу новейших истребителей F-35 и введя санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
В конце августа Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.