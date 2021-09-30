https://ria.ru/20210930/erdogan-1752423774.html

Эрдоган объяснил, почему Турция купила российские С-400

Эрдоган объяснил, почему Турция купила российские С-400 - РИА Новости, 30.09.2021

Эрдоган объяснил, почему Турция купила российские С-400

Турции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, пишет New York Times со ссылкой на слова президента страны Реджепа... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T06:21

2021-09-30T06:21

2021-09-30T08:54

в мире

сша

реджеп тайип эрдоган

турция

f-35

нато

с-400 «триумф»

россия

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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Турции не пришлось бы закупать у России С-400, если бы США продали ей комплексы Patriot, пишет New York Times со ссылкой на слова президента страны Реджепа Эрдогана из интервью, взятого по случаю ежегодной сессии Генассамблеи ООН.Сделка c Москвой остается одним из основных раздражителей в американо-турецких отношениях, она стала поводом для санкций и ограничения военно-технического сотрудничества между партнерами по НАТО.При этом он отметил, что Анкара выступает за улучшение отношений с Вашингтоном.В декабре 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Турции комплексов Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов. Анкара тогда просила сопроводить сделку офсетными обязательствами со стороны американцев, но власти Штатов оставили этот вопрос на усмотрение компаний-производителей. По данным СМИ, речь шла о передаче технологий.К этому времени Турция уже заключила контракт с Россией на полковой комплект С-400, который поставили летом-осенью 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу Patriot, отменив продажу новейших истребителей F-35 и введя санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").В конце августа Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.

https://ria.ru/20210928/sanktsii-1752115452.html

сша

турция

россия

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в мире, сша, реджеп тайип эрдоган, турция, f-35, нато, с-400 «триумф», россия