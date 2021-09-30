https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752540285.html

Отец и жена главреда The Insider* проходят по делу как свидетели

Отец и жена главреда The Insider* проходят по делу как свидетели - РИА Новости, 30.09.2021

Отец и жена главреда The Insider* проходят по делу как свидетели

Супруга и отец главного редактора издания The Insider* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова проходят по делу о незаконном пересечении журналистом... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:00

2021-09-30T18:00

2021-09-30T18:32

роман доброхотов

общество

макс ван дер верфф

the insider

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Супруга и отец главного редактора издания The Insider* (признано в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова проходят по делу о незаконном пересечении журналистом госграницы как свидетели, сотрудники следственного управления ФСБ завершили их допрос и отпустили, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Кузнецова.ФСБ РФ сообщила, что Доброхотов почти два месяца назад незаконно пересек границу России в направлении Украины "при посредничестве иных лиц". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы". Доброхотова планируется объявить в розыск. Сообщалось об обыске в квартире его родителей, по словам адвоката, супругу журналиста увезли на допрос в ФСБ."Допрос закончился, супругу и отца Романа отпустили домой. Его мама получила повестку на допрос в понедельник. Следователей интересовало местонахождение Романа и обстоятельства по делу о пересечении границы", - сказала Кузнецова.Защитница добавила, что сейчас родственники Доброхотова проходят по делу как свидетели.В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.* Признано СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20210802/naryshkin-1744015579.html

https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752518807.html

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман доброхотов, общество, макс ван дер верфф, the insider, россия