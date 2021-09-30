https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752495335.html

Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ

Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ - РИА Новости, 30.09.2021

Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ

Главред The Insider* Роман Доброхотов нелегально покинул Россию, сообщает ФСБ. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:56

2021-09-30T14:56

2021-09-30T18:45

происшествия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

воронежская область

the insider

роман доброхотов

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главред The Insider* Роман Доброхотов нелегально покинул Россию, сообщает ФСБ.По данным ведомства, в ночь на 1 августа он прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска.Против журналиста возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. ФСБ планирует объявить его в розыск.Позднее сам Доброхотов подтвердил, что находится за пределами России.Ранее его адвокат Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что у его жены и родителей прошли обыски.В конце июля к журналисту уже приходили правоохранители. Тогда его допросили по делу о клевете, жертвой которой, по версии следствия, стал нидерландец Макс ван дер Верфф: The Insider* обвинял его в том, что Минобороны якобы сливает через него информацию о сбитом в Донбассе малайзийском Boeing. После допроса Доброхотов остался в статусе свидетеля.Ван дер Верфф, со своей стороны, говорил, что ждет от издания извинений и опровержения, но в редакции заявили, что не видят повода для этого.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210930/zhena-1752488985.html

https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html

украина

россия

воронежская область

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происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, воронежская область, the insider, роман доброхотов