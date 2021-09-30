https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752495335.html
Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ
Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ - РИА Новости, 30.09.2021
Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ
Главред The Insider* Роман Доброхотов нелегально покинул Россию, сообщает ФСБ. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:56
2021-09-30T14:56
2021-09-30T18:45
происшествия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
воронежская область
the insider
роман доброхотов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743304731_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_ae6b222e35f86084f5c485f3982f2d01.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главред The Insider* Роман Доброхотов нелегально покинул Россию, сообщает ФСБ.По данным ведомства, в ночь на 1 августа он прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска.Против журналиста возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. ФСБ планирует объявить его в розыск.Позднее сам Доброхотов подтвердил, что находится за пределами России.Ранее его адвокат Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что у его жены и родителей прошли обыски.В конце июля к журналисту уже приходили правоохранители. Тогда его допросили по делу о клевете, жертвой которой, по версии следствия, стал нидерландец Макс ван дер Верфф: The Insider* обвинял его в том, что Минобороны якобы сливает через него информацию о сбитом в Донбассе малайзийском Boeing. После допроса Доброхотов остался в статусе свидетеля.Ван дер Верфф, со своей стороны, говорил, что ждет от издания извинений и опровержения, но в редакции заявили, что не видят повода для этого.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210930/zhena-1752488985.html
https://ria.ru/20210728/zhurnalist-1743229350.html
украина
россия
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743304731_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_4005bf6cad77889af6a4b6a73d16d2a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, воронежская область, the insider, роман доброхотов
14:56 30.09.2021 (обновлено: 18:45 30.09.2021)
Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ
В ФСБ сообщили, что главред The Insider* Доброхотов нелегально пересек границу с Украиной