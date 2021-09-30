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Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ
Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ - РИА Новости, 30.09.2021
Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ
Главред The Insider* Роман Доброхотов нелегально покинул Россию, сообщает ФСБ. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:56
2021-09-30T18:45
происшествия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
воронежская область
the insider
роман доброхотов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главред The Insider* Роман Доброхотов нелегально покинул Россию, сообщает ФСБ.По данным ведомства, в ночь на 1 августа он прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска.Против журналиста возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. ФСБ планирует объявить его в розыск.Позднее сам Доброхотов подтвердил, что находится за пределами России.Ранее его адвокат Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что у его жены и родителей прошли обыски.В конце июля к журналисту уже приходили правоохранители. Тогда его допросили по делу о клевете, жертвой которой, по версии следствия, стал нидерландец Макс ван дер Верфф: The Insider* обвинял его в том, что Минобороны якобы сливает через него информацию о сбитом в Донбассе малайзийском Boeing. После допроса Доброхотов остался в статусе свидетеля.Ван дер Верфф, со своей стороны, говорил, что ждет от издания извинений и опровержения, но в редакции заявили, что не видят повода для этого.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210930/zhena-1752488985.html
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происшествия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, воронежская область, the insider, роман доброхотов
14:56 30.09.2021 (обновлено: 18:45 30.09.2021)
 
Доброхотов нелегально сбежал на Украину, сообщила ФСБ

В ФСБ сообщили, что главред The Insider* Доброхотов нелегально пересек границу с Украиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоман Доброхотов
Роман Доброхотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главред The Insider* Роман Доброхотов нелегально покинул Россию, сообщает ФСБ.
По данным ведомства, в ночь на 1 августа он прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 14:20
Жену Доброхотова увезли в ФСБ
Против журналиста возбудили уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. ФСБ планирует объявить его в розыск.
Позднее сам Доброхотов подтвердил, что находится за пределами России.
Ранее его адвокат Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что у его жены и родителей прошли обыски.
В конце июля к журналисту уже приходили правоохранители. Тогда его допросили по делу о клевете, жертвой которой, по версии следствия, стал нидерландец Макс ван дер Верфф: The Insider* обвинял его в том, что Минобороны якобы сливает через него информацию о сбитом в Донбассе малайзийском Boeing. После допроса Доброхотов остался в статусе свидетеля.

Ван дер Верфф, со своей стороны, говорил, что ждет от издания извинений и опровержения, но в редакции заявили, что не видят повода для этого.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Роман Доброхотов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 10:59
Журналист из Нидерландов потребовал от Доброхотова извинений за клевету
 
ПроисшествияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВоронежская областьThe InsiderРоман Доброхотов
 
 
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