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Шоубиз
https://ria.ru/20210930/boui-1752417951.html
Вышла песня из неопубликованного альбома Дэвида Боуи
Вышла песня из неопубликованного альбома Дэвида Боуи - РИА Новости, 30.09.2021
Вышла песня из неопубликованного альбома Дэвида Боуи
Песня из невыпущенного альбома Toy музыканта Дэвида Боуи стала доступна для прослушивания, говорится на официальной странице музыканта в Twitter. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:29
2021-09-30T00:29
шоубиз
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великобритания
дэвид боуи
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ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Песня из невыпущенного альбома Toy музыканта Дэвида Боуи стала доступна для прослушивания, говорится на официальной странице музыканта в Twitter."Если сейчас 29 сентября, вы можете через потоковый сервис прослушать радиоверсию песни You've Got A Habit Of Leaving из грядущего альбома Toy, – говорится в сообщении.Пластинка была записана в 2000 году, в нее вошли новые песни и версии менее известных композиций 1964-1971 года. Ожидается, что альбом официально будет выпущен 26 ноября.Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".
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twitter, великобритания, дэвид боуи
00:29 30.09.2021
 
Вышла песня из неопубликованного альбома Дэвида Боуи

Песня из невыпущенного альбома Дэвида Боуи стала доступна для прослушивания

Обложка LP альбома "Something in the Air (Live Paris 99)" Дэвида Боуи
Обложка LP альбома Something in the Air (Live Paris 99) Дэвида Боуи
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ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Песня из невыпущенного альбома Toy музыканта Дэвида Боуи стала доступна для прослушивания, говорится на официальной странице музыканта в Twitter.
"Если сейчас 29 сентября, вы можете через потоковый сервис прослушать радиоверсию песни You've Got A Habit Of Leaving из грядущего альбома Toy, – говорится в сообщении.
Пластинка была записана в 2000 году, в нее вошли новые песни и версии менее известных композиций 1964-1971 года. Ожидается, что альбом официально будет выпущен 26 ноября.
Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".
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ШоубизTwitterВеликобританияДэвид Боуи
 
 
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