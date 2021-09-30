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Вышла песня из неопубликованного альбома Дэвида Боуи
Вышла песня из неопубликованного альбома Дэвида Боуи - РИА Новости, 30.09.2021
Вышла песня из неопубликованного альбома Дэвида Боуи
Песня из невыпущенного альбома Toy музыканта Дэвида Боуи стала доступна для прослушивания, говорится на официальной странице музыканта в Twitter. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:29
2021-09-30T00:29
2021-09-30T00:29
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ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Песня из невыпущенного альбома Toy музыканта Дэвида Боуи стала доступна для прослушивания, говорится на официальной странице музыканта в Twitter."Если сейчас 29 сентября, вы можете через потоковый сервис прослушать радиоверсию песни You've Got A Habit Of Leaving из грядущего альбома Toy, – говорится в сообщении.Пластинка была записана в 2000 году, в нее вошли новые песни и версии менее известных композиций 1964-1971 года. Ожидается, что альбом официально будет выпущен 26 ноября.Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".
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twitter, великобритания, дэвид боуи
Вышла песня из неопубликованного альбома Дэвида Боуи
Песня из невыпущенного альбома Дэвида Боуи стала доступна для прослушивания
ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Песня из невыпущенного альбома Toy музыканта Дэвида Боуи стала доступна для прослушивания, говорится на официальной странице музыканта в Twitter.
"Если сейчас 29 сентября, вы можете через потоковый сервис прослушать радиоверсию песни You've Got A Habit Of Leaving из грядущего альбома Toy, – говорится в сообщении.
Пластинка была записана в 2000 году, в нее вошли новые песни и версии менее известных композиций 1964-1971 года. Ожидается, что альбом официально будет выпущен 26 ноября.
Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи ушел из жизни в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".