Комитет Совфеда попросил РКН сообщить об ответе на блокировку каналов RT
Клишас: комитет СФ просит Роскомнадзор сообщить об ответных мерах на блокировку каналов RT
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации просит Роскомнадзор проинформировать о планируемых ведомством ответных мерах на блокировку каналов RT на YouTube, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.
"Комитет просит руководителя Роскомнадзора Андрея Липова в связи с блокировкой видеохостингом YouTube двух каналов немецкой редакции Russia Today дать поручение проинформировать комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству о планируемых к принятию Роскомнадзором ответных мерах, направленных на защиту интересов российских средств массовой информации", - отметил Клишас.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.