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Комитет Совфеда попросил РКН сообщить об ответе на блокировку каналов RT
Комитет Совфеда попросил РКН сообщить об ответе на блокировку каналов RT - РИА Новости, 30.09.2021
Комитет Совфеда попросил РКН сообщить об ответе на блокировку каналов RT
Конституционный комитет Совета Федерации просит Роскомнадзор проинформировать о планируемых ведомством ответных мерах на блокировку каналов RT на YouTube,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:25
2021-09-30T09:25
технологии
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации просит Роскомнадзор проинформировать о планируемых ведомством ответных мерах на блокировку каналов RT на YouTube, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
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технологии, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, андрей клишас, россия
09:25 30.09.2021
 
Комитет Совфеда попросил РКН сообщить об ответе на блокировку каналов RT

Клишас: комитет СФ просит Роскомнадзор сообщить об ответных мерах на блокировку каналов RT

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации просит Роскомнадзор проинформировать о планируемых ведомством ответных мерах на блокировку каналов RT на YouTube, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.
"Комитет просит руководителя Роскомнадзора Андрея Липова в связи с блокировкой видеохостингом YouTube двух каналов немецкой редакции Russia Today дать поручение проинформировать комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству о планируемых к принятию Роскомнадзором ответных мерах, направленных на защиту интересов российских средств массовой информации", - отметил Клишас.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 12:40
Власти Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube
 
ТехнологииСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeАндрей КлишасРоссия
 
 
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