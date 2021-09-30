https://ria.ru/20210930/blokirovka-1752431743.html

Комитет Совфеда попросил РКН сообщить об ответе на блокировку каналов RT

Комитет Совфеда попросил РКН сообщить об ответе на блокировку каналов RT - РИА Новости, 30.09.2021

Комитет Совфеда попросил РКН сообщить об ответе на блокировку каналов RT

Конституционный комитет Совета Федерации просит Роскомнадзор проинформировать о планируемых ведомством ответных мерах на блокировку каналов RT на YouTube,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:25

2021-09-30T09:25

2021-09-30T09:25

технологии

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

андрей клишас

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90f4751fe15af1a4ba1759eb4e27542c.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации просит Роскомнадзор проинформировать о планируемых ведомством ответных мерах на блокировку каналов RT на YouTube, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор в ответ заявил о том, что владельцу YouTube – компании Google – грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.

https://ria.ru/20210929/rt-1752290305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, андрей клишас, россия