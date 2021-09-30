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Блогер устроил развратную фотосессию напротив храма Василия Блаженного
Блогер из Таджикистана устроил интимную фотосессию напротив храма в Москве - РИА Новости, 30.09.2021
Блогер устроил развратную фотосессию напротив храма Василия Блаженного
Уроженец Таджикистана блогер Руслан Бобиев устроил фотоссесию в Москве на фоне храма Василия Блаженного, сообщил Sputnik Таджикистан. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:19
2021-09-30T18:19
2021-09-30T19:41
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Уроженец Таджикистана блогер Руслан Бобиев устроил фотоссесию в Москве на фоне храма Василия Блаженного, сообщил Sputnik Таджикистан.На одном из снимков он сымитировал половой акт с девушкой в полицейской куртке. Сейчас этих кадров в его соцсетях нет.Мужчина подписал его фразой: "Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить". Публикация вызвала резонанс, пользователи стали жаловаться на оскорбление чувств верующих.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве, нарушителя и его спутницу задержали.Позднее ведомство распространило видео с извинениями блогера."Я никогда больше так не буду", — сказал Бобиев, повторив эту фразу несколько раз.Также он рассказал немного о себе: раньше он работал, а сейчас снимает пранки, причем за них его привлекали к административной ответственности. Молодой человек добавил, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
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общество, таджикистан, россия
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Уроженец Таджикистана
блогер Руслан Бобиев устроил фотоссесию в Москве
на фоне храма Василия Блаженного, сообщил Sputnik Таджикистан
.
На одном из снимков он сымитировал половой акт с девушкой в полицейской куртке. Сейчас этих кадров в его соцсетях нет.
Мужчина подписал его фразой: "Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить". Публикация вызвала резонанс, пользователи стали жаловаться на оскорбление чувств верующих.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве, нарушителя и его спутницу задержали.
Позднее ведомство распространило видео с извинениями блогера.
"Я никогда больше так не буду", — сказал Бобиев, повторив эту фразу несколько раз.
Также он рассказал немного о себе: раньше он работал, а сейчас снимает пранки, причем за них его привлекали к административной ответственности. Молодой человек добавил, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.