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Блогер устроил развратную фотосессию напротив храма Василия Блаженного

Блогер из Таджикистана устроил интимную фотосессию напротив храма в Москве - РИА Новости, 30.09.2021

Блогер устроил развратную фотосессию напротив храма Василия Блаженного

Уроженец Таджикистана блогер Руслан Бобиев устроил фотоссесию в Москве на фоне храма Василия Блаженного, сообщил Sputnik Таджикистан. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:19

2021-09-30T18:19

2021-09-30T19:41

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Уроженец Таджикистана блогер Руслан Бобиев устроил фотоссесию в Москве на фоне храма Василия Блаженного, сообщил Sputnik Таджикистан.На одном из снимков он сымитировал половой акт с девушкой в полицейской куртке. Сейчас этих кадров в его соцсетях нет.Мужчина подписал его фразой: "Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить". Публикация вызвала резонанс, пользователи стали жаловаться на оскорбление чувств верующих.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве, нарушителя и его спутницу задержали.Позднее ведомство распространило видео с извинениями блогера."Я никогда больше так не буду", — сказал Бобиев, повторив эту фразу несколько раз.Также он рассказал немного о себе: раньше он работал, а сейчас снимает пранки, причем за них его привлекали к административной ответственности. Молодой человек добавил, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/makdonalds-1744541461.html

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