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Московская битва в ходе Великой Отечественной войны (1941-1942)

Московская битва в ходе Великой Отечественной войны (1941-1942) - РИА Новости, 30.09.2021

Московская битва в ходе Великой Отечественной войны (1941-1942)

Московская битва 1941-1942 годов – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне, проведенных с 30... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T07:26

2021-09-30T07:26

2021-09-30T07:26

справки

великая отечественная война (1941-1945)

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Московская битва 1941-1942 годов – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне, проведенных с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года на западном стратегическом направлении с целью обороны Москвы и Центрального промышленного района, разгрома угрожавших им ударных группировок немецких войск. Она включала стратегическую Московскую оборонительную операцию (30 сентября – 5 декабря 1941 года), Московскую наступательную операцию (5 декабря 1941 года – 7 января 1942 года), Ржевско-Вяземскую операцию (8 января – 20 апреля 1942 года) и фронтовую Торопецко-Холмскую операцию (9 января – 6 февраля 1942 года). В Московской битве участвовали войска Калининского, Западного, Резервного, Брянского, левого крыла Северо-Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов, войска Противовоздушной обороны страны, Военно-воздушные силы. Им противостояла немецкая группа армий "Центр".К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной. Враг глубоко вторгся в пределы страны, захватив Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть Украины, блокировал Ленинград (ныне Санкт-Петербург), достиг дальних подступов к Москве. После провала плана захватить Москву с ходу в первые недели войны гитлеровское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун". План операции предусматривал расчленить оборону советских войск тремя мощными ударами танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить советские войска в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем сильными подвижными группами планировалось охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.Предназначавшаяся для наступления немецкая группа армий "Центр" имела 1,8 миллиона человек, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 1,7 тысячи танков и 1390 самолетов. Советские войска насчитывали 1,25 миллиона человек, 7,6 тысячи орудий и минометов, 990 танков, 677 самолетов (с учетом резервных авиагрупп). Наступление по плану "Тайфун" немецко-фашистские войска начали 30 сентября 1941 года на брянском и 2 октября на вяземском направлениях. Несмотря на упорное сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. 6 октября он вышел в район западнее Вязьмы и окружил там четыре армии Западного и Резервного (10 октября объединен с Западным) фронтов. Своими действиями в окружении эти армии сковали 28 вражеских дивизий; 14 из них не могли продолжать наступление до середины октября.Тяжелая обстановка сложилась и в полосе Брянского фронта. 3 октября противник захватил Орел, а 6 октября – Брянск. 7 октября войска фронта были окружены. Прорываясь из окружения, армии Брянского фронта вынуждены были отходить. К концу октября немецко-фашистские войска вышли на подступы к Туле.На калининском направлении враг начал наступление 10 октября и 17 октября овладел городом Калинином (ныне Тверь). Войска Калининского фронта (создан 17 октября) во второй половине октября остановили наступление 9-й армии противника, заняв охватывающее положение по отношению к левому крылу группы армий "Центр".К началу ноября фронт проходил по линии Селижарово, Калинин, Волжское водохранилище, по pекам Озерна, Нара, Ока и далее Тула, Новосиль. В середине ноября начались бои на ближних подступах к Москве. Особенно упорными они были на волоколамско-истринском направлении. 23 ноября советские войска оставили Клин. Враг захватил Солнечногорск, Яхрому, Красную Поляну. В конце ноября – начале декабря немецкие войска вышли к каналу Москва – Волга, форсировали реку Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока Тулу. Но дальше они не прошли. 27 ноября в районе Каширы и 29 ноября севернее столицы советские войска нанесли контрудары по южной и северной группировкам противника, 3-5 декабря – контрудары в районах Яхромы, Красной Поляны и Крюкова.Стойкой и активной обороной Красная Армия вынудила фашистские ударные группировки рассредоточиться на огромном фронте, что привело к потере наступательной и маневренной возможностей. Создались условия для перехода советских войск в контрнаступление. В полосы предстоящих действий Красной Армии стали выдвигаться резервные армии. Замысел контрнаступления советских войск заключался в одновременном разгроме наиболее опасных ударных группировок противника, угрожавших Москве с севера и юга. К Московской наступательной операции привлекались войска Западного, Калининского и правого крыла Юго-Западного (18 декабря 1941 года преобразовано в Брянский фронт) фронтов.Контрнаступление началось 5 декабря ударом левого крыла Калининского фронта. Ведя напряженные бои, советские войска к 7 января вышли на рубеж реки Волга северо-западнее и восточнее Ржева. Они продвинулись на 60-120 километров в южном и юго-западном направлениях, заняв охватывающее положение по отношению к немецким войскам, находившимся перед Западным фронтом.Армии правого крыла Западного фронта, перешедшие в контрнаступление 6 декабря, освободили Истру, Клин, Волоколамск и отбросили врага на запад на 90-110 километров, ликвидировав угрозу обхода Москвы с севера. Армии левого крыла Западного фронта нанесли с нескольких направлений мощные удары по глубоко вклинившейся в оборону 2-й танковой армии противника. Немецко-фашистское командование, опасаясь окружения своих войск восточнее Тулы, начало их отвод на запад. К исходу 16 декабря непосредственная угроза Москве была устранена и с юга.Правофланговые армии Юго-Западного фронта в ходе наступления освободили до 400 населенных пунктов и 17 декабря ликвидировали елецкий выступ.Продолжая наступление, советские войска к началу января 1942 года отбросили противника на 100-250 километров, нанесли тяжелый урон его 38 дивизиям, было освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов. В начале января 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о переходе советских войск в общее наступление под Ленинградом, а также на западном и юго-западном направлениях. Перед войсками западного направления ставилась задача окружить и разгромить главные силы группы армий "Центр".Наступление, развернувшееся на огромном пространстве, велось по отдельным направлениям, причем фронты приступили к операциям в различное время и в разных условиях. На западном направлении войска Западного и Калининского фронтов провели Ржевско-Вяземскую, а левого крыла Северо-Западного (с 22 января Калининского) фронта – Торопецко-Холмскую операции, в результате которых немцы были отброшены от столицы еще на 80-250 километров. Советские войска глубоко вклинились в их оборону на стыке групп армий "Север" и "Центр", нарушив оперативное взаимодействие между ними. Однако окружить и уничтожить основные силы группы армий "Центр" не удалось.Несмотря на незавершенность, общее наступление на западном направлении достигло значительных успехов. Враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Калининской и Смоленской областей.Враг потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.В Московской битве значительные потери понесли и советские войска. Безвозвратные потери составили 936 644 человека, санитарные – 898 689 человек.Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия. Произошел психологический перелом среди солдат и гражданского населения: укрепилась вера в победу, разрушился миф о непобедимости немецкой армии. Крах плана молниеносной войны ("Барбаросса") породил сомнения в успешном исходе войны как у германского военно-политического руководства, так и у простых немцев.Московская битва имела большое международное значение: она способствовала укреплению антигитлеровской коалиции, заставила правительства Японии и Турции воздержаться от вступления в войну на стороне Германии.За образцовое выполнение боевых задач в ходе Московской битвы и проявленные при этом доблесть и мужество около 40 частей и соединений получили звание гвардейских, 36 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Президиумом Верховного Совета СССР в 1944 году была учреждена медаль "За оборону Москвы", которой награждено более одного миллиона защитников города (в том числе около 381 тысяч военнослужащих и примерно 639 тысяч гражданских лиц). 8 мая 1965 года Москве было присвоено почетное звание "Город-герой".(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, великая отечественная война (1941-1945)