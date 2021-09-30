https://ria.ru/20210930/berluskoni-1752532712.html

La Stampa обвинили в публикации интервью Берлускони, которого он не давал

La Stampa обвинили в публикации интервью Берлускони, которого он не давал - РИА Новости, 30.09.2021

La Stampa обвинили в публикации интервью Берлускони, которого он не давал

Руководство партии "Вперед Италия", основателем и бессменным лидером которой является бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, заявило, что известный политик... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:24

2021-09-30T17:24

2021-09-30T17:42

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италия

сильвио берлускони

вперед, италия

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РИМ, 30 сен – РИА Новости. Руководство партии "Вперед Италия", основателем и бессменным лидером которой является бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, заявило, что известный политик не давал интервью туринской газете La Stampa, которое было напечатано в четверг в этом авторитетном издании и вызвало живую реакцию.В свою очередь главный редактор La Stampa Массимо Джаннини подтвердил, что Берлускони дал ему это интервью в среду, в день своего 85-летия."Я не занимаюсь опровержениями команды Берлускони. У меня была беседа с лидером "Вперед, Италия" в день его рождения. Мне не трудно предоставить ее запись", - заявил известный журналист в эфире государственной радиостанции Rai Radio 1.Большое внимание в опубликованном газетой интервью уделено проблеме политического лидерства. По версии издания, Берлускони отметил его недостаток не только в Италии, но и в целом в международной политике. В этой связи он, в частности, назвал президента РФ Владимира Путина "единственным оставшимся по-настоящему крупным лидером в мире".По мнению многих местных наблюдателей, проблемы вокруг этого интервью возникли из-за ряда резких заявлений, которые Берлускони сделал в адрес своих союзников по правоцентристской коалиции – лидера "Лиги" Маттео Салвини и главы партии "Братья Италии" Джорджи Мелони.Так, патриарх итальянской политики, имевший в последнее время проблемы со здоровьем, подчеркнул необходимость личного участия в политической борьбе из-за явного недостатка лидерства на правом фланге."Будем откровенны: если (премьер-министр Италии Марио) Драги станет президентом Республики, кому он поручит сформировать новое правительство? Салвини? Мелони? Да ну, не будем шутить", - приводит слова Берлускони La Stampa.Кроме того, экс-премьер высказался по поводу громкого политического скандала, разразившегося в начале недели в связи с расследованием, начатым следственными органами Италии в отношении Луки Моризи, которого местная пресса называет "правой рукой" и "гуру коммуникаций" Салвини. По информации местных СМИ, в августе у него дома после секс-вечеринки с участием двух молодых румын были обнаружены наркотики.По версии La Stampa, Берлускони заявил: "Ясно, что эта история наносит ущерб Салвини и "Лиге"… Но если мы посмотрим лучше, тут нет политического случая. Мы продолжаем говорить о лесбиянках и гомосексуалистах. В конце концов что сделал Моризи? У него всего один дефект - быть геем". В четверг в популярной телепередаче Салвини с раздражением сказал: "Не знал, что гомосексуальность члена "Лиги" является преступлением. Я думал, что живу в свободной стране".Ранее многие местные аналитики отмечали, что скандал вокруг Моризи, вспыхнувший перед частичными административными выборами, которые пройдут в Италии 3-4 октября, выявил жесткую борьбу за лидерство в стане правоцентристских сил.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/berluskoni-1752475117.html

https://ria.ru/20210114/berluskoni-1593102289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, сильвио берлускони, вперед, италия