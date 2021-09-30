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В Киеве объяснили, почему Россия не применит ядерное оружие против Украины
В Киеве объяснили, почему Россия не применит ядерное оружие против Украины - РИА Новости, 30.09.2021
В Киеве объяснили, почему Россия не применит ядерное оружие против Украины
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что, по его мнению, Россия не использует ядерное оружие против Украины. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T22:27
2021-09-30T22:27
2021-09-30T22:39
в мире
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алексей арестович
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что, по его мнению, Россия не использует ядерное оружие против Украины."Мы используем свои возможности в РФ, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это", - сказал Арестович в интервью YouTube-каналу Politka-live, отвечая на вопрос о том, что будет делать Украина, если Россия использует ядерное оружие.
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в мире, украина, россия, алексей арестович
22:27 30.09.2021 (обновлено: 22:39 30.09.2021)
В Киеве объяснили, почему Россия не применит ядерное оружие против Украины
Советник офиса Зеленского Арестович: Россия не применит ядерное оружие против Украины