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Эрдоган обсудил с Путиным участие в строительстве двух АЭС в Турции
Эрдоган обсудил с Путиным участие в строительстве двух АЭС в Турции - РИА Новости, 30.09.2021
Эрдоган обсудил с Путиным участие в строительстве двух АЭС в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи возможное участие РФ в строительстве еще двух РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:24
2021-09-30T14:29
турция
сочи
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
аэс "аккую"
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АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи возможное участие РФ в строительстве еще двух АЭС в Турции."У нас есть цель - построить три АЭС. Я спросил у Путина, можем ли мы построить оставшиеся две атомные станции совместно. Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС. Он ответил: "Давайте поработаем над этой темой", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал NTV.Сейчас в провинции Мерсин на юге Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Ранее Анкара сообщала, что в Турции планируется построить еще две АЭС по четыре энергоблока на каждой - на севере страны в провинции Синоп и в районе Игнеада во Фракии на северо-западе страны. В Синопе планировалось построить АЭС с участием японско-французского консорциума. Во Фракии предполагалось возвести АЭС с участием Китая. В январе 2020 года было объявлено, что проект строительства АЭС в Синопе может быть реализован с новым подрядчиком после выхода из проекта японской компании Mitsubishi Heavy Industries. Сроки реализации проекта и расходы в рамках его технико-экономического обоснования, названные японской стороной, не отвечают ожиданиям турецкого правительства.
https://ria.ru/20210929/aes-1752313704.html
https://ria.ru/20210927/firmy-1752000998.html
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турция, сочи, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"
13:24 30.09.2021 (обновлено: 14:29 30.09.2021)
 
Эрдоган обсудил с Путиным участие в строительстве двух АЭС в Турции

Эрдоган обсудил с Путиным в Сочи участие России в строительстве еще двух АЭС в Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / POOL
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АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи возможное участие РФ в строительстве еще двух АЭС в Турции.
"У нас есть цель - построить три АЭС. Я спросил у Путина, можем ли мы построить оставшиеся две атомные станции совместно. Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС. Он ответил: "Давайте поработаем над этой темой", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал NTV.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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Сейчас в провинции Мерсин на юге Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Ранее Анкара сообщала, что в Турции планируется построить еще две АЭС по четыре энергоблока на каждой - на севере страны в провинции Синоп и в районе Игнеада во Фракии на северо-западе страны. В Синопе планировалось построить АЭС с участием японско-французского консорциума. Во Фракии предполагалось возвести АЭС с участием Китая. В январе 2020 года было объявлено, что проект строительства АЭС в Синопе может быть реализован с новым подрядчиком после выхода из проекта японской компании Mitsubishi Heavy Industries. Сроки реализации проекта и расходы в рамках его технико-экономического обоснования, названные японской стороной, не отвечают ожиданиям турецкого правительства.
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ТурцияСочиРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинАЭС "Аккую"
 
 
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