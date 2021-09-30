13:24 30.09.2021 (обновлено: 14:29 30.09.2021)
Эрдоган обсудил с Путиным участие в строительстве двух АЭС в Турции
Эрдоган обсудил с Путиным в Сочи участие России в строительстве еще двух АЭС в Турции
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах в Сочи возможное участие РФ в строительстве еще двух АЭС в Турции.
"У нас есть цель - построить три АЭС. Я спросил у Путина, можем ли мы построить оставшиеся две атомные станции совместно. Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС. Он ответил: "Давайте поработаем над этой темой", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал NTV.
29 сентября, 14:08Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году
Сейчас в провинции Мерсин на юге Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Ранее Анкара сообщала, что в Турции планируется построить еще две АЭС по четыре энергоблока на каждой - на севере страны в провинции Синоп и в районе Игнеада во Фракии на северо-западе страны. В Синопе планировалось построить АЭС с участием японско-французского консорциума. Во Фракии предполагалось возвести АЭС с участием Китая. В январе 2020 года было объявлено, что проект строительства АЭС в Синопе может быть реализован с новым подрядчиком после выхода из проекта японской компании Mitsubishi Heavy Industries. Сроки реализации проекта и расходы в рамках его технико-экономического обоснования, названные японской стороной, не отвечают ожиданиям турецкого правительства.
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