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Россия предложила Казахстану содействие в строительстве АЭС
Россия предложила Казахстану содействие в строительстве АЭС - РИА Новости, 30.09.2021
Россия предложила Казахстану содействие в строительстве АЭС
Россия предлагает зарубежным партнерам, среди которых Казахстан, содействие и поддержку в строительстве АЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:59
2021-09-30T11:12
в мире
казахстан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия предлагает зарубежным партнерам, среди которых Казахстан, содействие и поддержку в строительстве АЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин."В области мирного атома... мы внимательно смотрим за планами наших соседей и наших друзей, союзников, в том числе в Казахстане... Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана."В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна. Но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах по новым специальностям", - добавил он.По его словам, АЭС мало влияет на загрязнение воздуха, поскольку российские специалисты последовательно добиваются снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии.
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в мире, казахстан, владимир путин, россия
10:59 30.09.2021 (обновлено: 11:12 30.09.2021)
 
Россия предложила Казахстану содействие в строительстве АЭС

Путин: Россия предлагает Казахстану содействие в строительстве АЭС

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия предлагает зарубежным партнерам, среди которых Казахстан, содействие и поддержку в строительстве АЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В области мирного атома... мы внимательно смотрим за планами наших соседей и наших друзей, союзников, в том числе в Казахстане... Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна. Но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах по новым специальностям", - добавил он.
По его словам, АЭС мало влияет на загрязнение воздуха, поскольку российские специалисты последовательно добиваются снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии.
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