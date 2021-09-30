https://ria.ru/20210930/aes-1752444717.html

Россия предложила Казахстану содействие в строительстве АЭС

Россия предложила Казахстану содействие в строительстве АЭС - РИА Новости, 30.09.2021

Россия предложила Казахстану содействие в строительстве АЭС

Россия предлагает зарубежным партнерам, среди которых Казахстан, содействие и поддержку в строительстве АЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:59

2021-09-30T10:59

2021-09-30T11:12

в мире

казахстан

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия предлагает зарубежным партнерам, среди которых Казахстан, содействие и поддержку в строительстве АЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин."В области мирного атома... мы внимательно смотрим за планами наших соседей и наших друзей, союзников, в том числе в Казахстане... Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана."В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна. Но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах по новым специальностям", - добавил он.По его словам, АЭС мало влияет на загрязнение воздуха, поскольку российские специалисты последовательно добиваются снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии.

https://ria.ru/20210930/otnosheniya-1752306499.html

казахстан

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в мире, казахстан, владимир путин, россия