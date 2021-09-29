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Ленинградская область
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Ленобласть перевыполнила годовой план по вводу жилья
Ленобласть перевыполнила годовой план по вводу жилья - РИА Новости, 29.09.2021
Ленобласть перевыполнила годовой план по вводу жилья
Ленинградская область к концу сентября перевыполнила годовой план по вводу жилья, достигнув показателя порядка 2,5 миллиона квадратных метров, что составляет... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:00
2021-09-29T15:00
ленинградская область
кировск
ленинградская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
россия
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С.–ПEТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Ленинградская область к концу сентября перевыполнила годовой план по вводу жилья, достигнув показателя порядка 2,5 миллиона квадратных метров, что составляет 151% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам первоначальный годовой план Минстроя РФ составляет 2,27 миллиона квадратных метров жилья. При этом на сегодняшний день в регионе продолжается строительство 654 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,2 миллиона квадратных метров.Так, в сентябре ввели в эксплуатацию дома для расселения жильцов в городском поселке Дружная Горка и в деревне Ополье, ожидается ввод дома в поселке Ефимовский. Также ввод получили дома жилых комплексов "Галактика", "84 Высота", "ЗемлЯнино", "Северный вальс", "Чистый ручей", "Сокол", "Гармония", "Материк" (два дома), "Карат", а также многоквартирный дом в Кировске на бульваре Партизанской Славы."В Ленинградской области сохраняется положительная динамика ввода жилья. Как и прежде лидирует сектор ИЖС: в этом году уже введено 1,623 миллиона квадратных метров. Объем жилья в многоквартирных домах за месяц вырос на 192 тысячи квадратных метров, в том числе за счет ввода в эксплуатацию проблемных объектов и домов для расселения аварийного жилья. По поручению Минстроя 47-й регион ориентируется на показатель 2,93 миллиона квадратных метров до конца года", — привели в пресс-службе слова и.о. зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского.
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кировск, ленинградская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, россия
15:00 29.09.2021
 

Ленобласть перевыполнила годовой план по вводу жилья

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.–ПEТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Ленинградская область к концу сентября перевыполнила годовой план по вводу жилья, достигнув показателя порядка 2,5 миллиона квадратных метров, что составляет 151% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам первоначальный годовой план Минстроя РФ составляет 2,27 миллиона квадратных метров жилья. При этом на сегодняшний день в регионе продолжается строительство 654 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,2 миллиона квадратных метров.
Так, в сентябре ввели в эксплуатацию дома для расселения жильцов в городском поселке Дружная Горка и в деревне Ополье, ожидается ввод дома в поселке Ефимовский. Также ввод получили дома жилых комплексов "Галактика", "84 Высота", "ЗемлЯнино", "Северный вальс", "Чистый ручей", "Сокол", "Гармония", "Материк" (два дома), "Карат", а также многоквартирный дом в Кировске на бульваре Партизанской Славы.
"В Ленинградской области сохраняется положительная динамика ввода жилья. Как и прежде лидирует сектор ИЖС: в этом году уже введено 1,623 миллиона квадратных метров. Объем жилья в многоквартирных домах за месяц вырос на 192 тысячи квадратных метров, в том числе за счет ввода в эксплуатацию проблемных объектов и домов для расселения аварийного жилья. По поручению Минстроя 47-й регион ориентируется на показатель 2,93 миллиона квадратных метров до конца года", — привели в пресс-службе слова и.о. зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского.
Международный культурный форум в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 15:27
Ленобласть досрочно завершит текущий этап расселения аварийного жилья
 
Ленинградская областьКировскЛенинградская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖильеРоссия
 
 
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