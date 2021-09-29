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Ленобласть перевыполнила годовой план по вводу жилья

Ленобласть перевыполнила годовой план по вводу жилья - РИА Новости, 29.09.2021

Ленобласть перевыполнила годовой план по вводу жилья

Ленинградская область к концу сентября перевыполнила годовой план по вводу жилья, достигнув показателя порядка 2,5 миллиона квадратных метров, что составляет... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:00

2021-09-29T15:00

2021-09-29T15:00

ленинградская область

кировск

ленинградская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

россия

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С.–ПEТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Ленинградская область к концу сентября перевыполнила годовой план по вводу жилья, достигнув показателя порядка 2,5 миллиона квадратных метров, что составляет 151% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам первоначальный годовой план Минстроя РФ составляет 2,27 миллиона квадратных метров жилья. При этом на сегодняшний день в регионе продолжается строительство 654 многоквартирных домов, общей жилой площадью 6,2 миллиона квадратных метров.Так, в сентябре ввели в эксплуатацию дома для расселения жильцов в городском поселке Дружная Горка и в деревне Ополье, ожидается ввод дома в поселке Ефимовский. Также ввод получили дома жилых комплексов "Галактика", "84 Высота", "ЗемлЯнино", "Северный вальс", "Чистый ручей", "Сокол", "Гармония", "Материк" (два дома), "Карат", а также многоквартирный дом в Кировске на бульваре Партизанской Славы."В Ленинградской области сохраняется положительная динамика ввода жилья. Как и прежде лидирует сектор ИЖС: в этом году уже введено 1,623 миллиона квадратных метров. Объем жилья в многоквартирных домах за месяц вырос на 192 тысячи квадратных метров, в том числе за счет ввода в эксплуатацию проблемных объектов и домов для расселения аварийного жилья. По поручению Минстроя 47-й регион ориентируется на показатель 2,93 миллиона квадратных метров до конца года", — привели в пресс-службе слова и.о. зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского.

https://realty.ria.ru/20210322/rasselenie-1602331750.html

кировск

ленинградская область

россия

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кировск, ленинградская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, россия