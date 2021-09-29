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Памфилова назвала явку на выборах высокой
Памфилова назвала явку на выборах высокой - РИА Новости, 29.09.2021
Памфилова назвала явку на выборах высокой
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что считает явку на выборах высокой с учётом пандемии. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:00
2021-09-29T13:00
2021-09-29T13:16
выборы в государственную думу
политика
элла памфилова
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что считает явку на выборах высокой с учётом пандемии."Явка очень высокая. Не надо сравнивать с 2016 годом, когда были совершенно другие времена", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Ранее она сообщала, что явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее Памфилова.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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РИА Новости
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политика, элла памфилова, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр
13:00 29.09.2021 (обновлено: 13:16 29.09.2021)
Памфилова назвала явку на выборах высокой
Глава ЦИК Памфилова назвала явку на выборах в Госдуму высокой