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Памфилова назвала явку на выборах высокой

Памфилова назвала явку на выборах высокой - РИА Новости, 29.09.2021

Памфилова назвала явку на выборах высокой

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что считает явку на выборах высокой с учётом пандемии. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:00

2021-09-29T13:00

2021-09-29T13:16

выборы в государственную думу

политика

элла памфилова

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что считает явку на выборах высокой с учётом пандемии."Явка очень высокая. Не надо сравнивать с 2016 годом, когда были совершенно другие времена", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Ранее она сообщала, что явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее Памфилова.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, элла памфилова, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр