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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/vybory-1752309886.html
В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов
В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов - РИА Новости, 29.09.2021
В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов
На выборах в этом году избрали свыше 31 тысячи кандидатов, из них 3570 были самовыдвиженцами, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:53
2021-09-29T13:55
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
элла памфилова
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На выборах в этом году избрали свыше 31 тысячи кандидатов, из них 3570 были самовыдвиженцами, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."На выборах 19 сентября избраны 31 001 кандидат, 3570 из них были самовыдвиженцами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Выборы всех уровней, в том числе и в Госдуму, прошли 17-19 сентября.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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13:53 29.09.2021 (обновлено: 13:55 29.09.2021)
 
В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов

Глава ЦИК Памфилова: на выборах в этом году избрали более 31 тысячи кандидатов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На выборах в этом году избрали свыше 31 тысячи кандидатов, из них 3570 были самовыдвиженцами, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"На выборах 19 сентября избраны 31 001 кандидат, 3570 из них были самовыдвиженцами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Выборы всех уровней, в том числе и в Госдуму, прошли 17-19 сентября.
Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРЭлла Памфилова
 
 
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