https://ria.ru/20210929/vybory-1752309886.html
В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов
В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов - РИА Новости, 29.09.2021
В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов
На выборах в этом году избрали свыше 31 тысячи кандидатов, из них 3570 были самовыдвиженцами, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:53
2021-09-29T13:53
2021-09-29T13:55
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3a96b66801b414dce82e36c661838976.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На выборах в этом году избрали свыше 31 тысячи кандидатов, из них 3570 были самовыдвиженцами, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."На выборах 19 сентября избраны 31 001 кандидат, 3570 из них были самовыдвиженцами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Выборы всех уровней, в том числе и в Госдуму, прошли 17-19 сентября.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750917809_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9a5f339270cae26ed93cc8f3c5ce642f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, элла памфилова
13:53 29.09.2021 (обновлено: 13:55 29.09.2021)
В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов
Глава ЦИК Памфилова: на выборах в этом году избрали более 31 тысячи кандидатов