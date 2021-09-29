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В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов

В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов - РИА Новости, 29.09.2021

В ЦИК рассказали о масштабах прошедших выборов

На выборах в этом году избрали свыше 31 тысячи кандидатов, из них 3570 были самовыдвиженцами, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:53

2021-09-29T13:53

2021-09-29T13:55

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

элла памфилова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На выборах в этом году избрали свыше 31 тысячи кандидатов, из них 3570 были самовыдвиженцами, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."На выборах 19 сентября избраны 31 001 кандидат, 3570 из них были самовыдвиженцами", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Выборы всех уровней, в том числе и в Госдуму, прошли 17-19 сентября.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, элла памфилова