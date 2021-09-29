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Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией - РИА Новости, 29.09.2021
Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил досрочных выборов в "большой парламент" в результате создания нового государства России и Белоруссии. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:22
2021-09-29T13:22
союзное государство
политика
белоруссия
владимир жириновский
владимир путин
национальное собрание белоруссии
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил досрочных выборов в "большой парламент" в результате создания нового государства России и Белоруссии."Я надеюсь, что мы хорошо проведём пять лет. Я не исключаю, что выборы могут быть досрочными в большой парламент, который может образоваться в результате создания другого государства", - сказал Жириновский в ходе заседания ЦИК в среду.В сентябре лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 интеграционных программ, после чего этот пакет документов одобрили правительства двух стран.
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политика, белоруссия, владимир жириновский, владимир путин, национальное собрание белоруссии, госдума рф, лдпр, александр лукашенко, россия
13:22 29.09.2021
 
Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией

Жириновский не исключил досрочных выборов в "большой парламент" России и Белоруссии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил досрочных выборов в "большой парламент" в результате создания нового государства России и Белоруссии.
"Я надеюсь, что мы хорошо проведём пять лет. Я не исключаю, что выборы могут быть досрочными в большой парламент, который может образоваться в результате создания другого государства", - сказал Жириновский в ходе заседания ЦИК в среду.
В сентябре лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 интеграционных программ, после чего этот пакет документов одобрили правительства двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 22:03Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Путин не исключил создания союзного парламента России и Белоруссии
 
Союзное государствоПолитикаБелоруссияВладимир ЖириновскийВладимир ПутинНациональное собрание БелоруссииГосдума РФЛДПРАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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