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Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией

Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией - РИА Новости, 29.09.2021

Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил досрочных выборов в "большой парламент" в результате создания нового государства России и Белоруссии. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:22

2021-09-29T13:22

2021-09-29T13:22

союзное государство

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил досрочных выборов в "большой парламент" в результате создания нового государства России и Белоруссии."Я надеюсь, что мы хорошо проведём пять лет. Я не исключаю, что выборы могут быть досрочными в большой парламент, который может образоваться в результате создания другого государства", - сказал Жириновский в ходе заседания ЦИК в среду.В сентябре лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 интеграционных программ, после чего этот пакет документов одобрили правительства двух стран.

https://ria.ru/20210909/parlament-1749434879.html

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политика, белоруссия, владимир жириновский, владимир путин, национальное собрание белоруссии, госдума рф, лдпр, александр лукашенко, россия