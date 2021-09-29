https://ria.ru/20210929/vuz-1752298137.html

Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе

Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе - РИА Новости, 29.09.2021

Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе

Основатель компании Group-IB Илья Сачков является преподавателем Московского государственного технологического университета имени Н.Э. Баумана, однако его арест РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:08

2021-09-29T13:08

2021-09-29T13:36

происшествия

group-ib

москва

мгту имени баумана

илья сачков

россия

анатолий александров (ректор)

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Основатель компании Group-IB Илья Сачков является преподавателем Московского государственного технологического университета имени Н.Э. Баумана, однако его арест не связан с работой в вузе, научных работ в МГТУ он также не вел, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Ранее в среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Ранее ректор Бауманки Анатолий Александров в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию с участившимися судами по госизменам над учеными, заявил, что такие ситуации зачастую бывают неоднозначные, в них нужно внимательно разбираться. По его мнению, у любой страны есть свои секреты, которые она обязана уметь защищать, и граждане должны в этой защите участвовать, "но не надо перегибать палку там, где это не надо". Александров также отметил, что это не вполне тема для его рассуждений: "Пусть разбираются компетентные органы".

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html

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происшествия, group-ib, москва, мгту имени баумана, илья сачков, россия, анатолий александров (ректор), дело основателя group-ib сачкова