https://ria.ru/20210929/vpn-1752248173.html
Эксперт назвал безопасный VPN-сервис
Эксперт назвал безопасный VPN-сервис - РИА Новости, 29.09.2021
Эксперт назвал безопасный VPN-сервис
VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он корпоративный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T06:16
2021-09-29T06:16
2021-09-29T11:14
общество
технологии
доктор веб
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он корпоративный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.Он отметил, что пользователь не знает, куда попадают его данные и кому сервис принадлежит."В данном случае вы игнорируете запрет, введенный государством, и отдаете всего себя тем, кто владеет VPN-сервером, который вам обеспечивает якобы безопасное соединение. И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать", - добавил Шаров.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>
https://ria.ru/20210827/vpn-1747441091.html
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общество, технологии, доктор веб
06:16 29.09.2021 (обновлено: 11:14 29.09.2021)
Эксперт назвал безопасный VPN-сервис
Глава "Доктор Веб" Шаров: VPN-сервис безопасен лишь в том случае, если он корпоративный