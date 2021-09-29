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Эксперт назвал безопасный VPN-сервис
Эксперт назвал безопасный VPN-сервис - РИА Новости, 29.09.2021
Эксперт назвал безопасный VPN-сервис
VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он корпоративный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T06:16
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общество
технологии
доктор веб
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он корпоративный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.Он отметил, что пользователь не знает, куда попадают его данные и кому сервис принадлежит."В данном случае вы игнорируете запрет, введенный государством, и отдаете всего себя тем, кто владеет VPN-сервером, который вам обеспечивает якобы безопасное соединение. И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать", - добавил Шаров.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210827/vpn-1747441091.html
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общество, технологии, доктор веб
06:16 29.09.2021 (обновлено: 11:14 29.09.2021)
 
Эксперт назвал безопасный VPN-сервис

Глава "Доктор Веб" Шаров: VPN-сервис безопасен лишь в том случае, если он корпоративный

© Depositphotos / zurijetaРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / zurijeta
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он корпоративный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.
"Когда мы работаем на удаленке и по VPN-каналу заходим на корпоративный сервер, такое соединение, в принципе, безопасно. Но когда мы говорим о VPN как о средстве выхода на те ресурсы, которые нам недоступны, нужно понимать: другой конец абсолютно небезопасный", - рассказал Шаров.
Он отметил, что пользователь не знает, куда попадают его данные и кому сервис принадлежит.
"В данном случае вы игнорируете запрет, введенный государством, и отдаете всего себя тем, кто владеет VPN-сервером, который вам обеспечивает якобы безопасное соединение. И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать", - добавил Шаров.
Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 00:49
ЦБ предупредил банки о рисках новых блокировок VPN-сервисов
 
ОбществоТехнологииДоктор Веб
 
 
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