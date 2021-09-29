https://ria.ru/20210929/vpn-1752248173.html

Эксперт назвал безопасный VPN-сервис

Эксперт назвал безопасный VPN-сервис - РИА Новости, 29.09.2021

Эксперт назвал безопасный VPN-сервис

VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он корпоративный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T06:16

2021-09-29T06:16

2021-09-29T11:14

общество

технологии

доктор веб

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он корпоративный, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров.Он отметил, что пользователь не знает, куда попадают его данные и кому сервис принадлежит."В данном случае вы игнорируете запрет, введенный государством, и отдаете всего себя тем, кто владеет VPN-сервером, который вам обеспечивает якобы безопасное соединение. И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать", - добавил Шаров.Читайте полный текст интервью Бориса Шарова >>

https://ria.ru/20210827/vpn-1747441091.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, доктор веб