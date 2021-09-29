https://ria.ru/20210929/sharov-1752207769.html

Борис Шаров: не доверяйте ничему, что вам приходит из интернета

Борис Шаров: не доверяйте ничему, что вам приходит из интернета - РИА Новости, 29.09.2021

Борис Шаров: не доверяйте ничему, что вам приходит из интернета

Чаще всего губит людей в интернете не техника, не вредоносные программы, а элементарная социальная инженерия, уверен глава одной из ведущих российских... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:00

2021-09-29T11:00

2021-09-29T11:05

технологии

интервью

доктор веб

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Чаще всего губит людей в интернете не техника, не вредоносные программы, а элементарная социальная инженерия, уверен глава одной из ведущих российских компаний-разработчиков антивирусного обеспечения "Доктор Веб" Борис Шаров. В интервью РИА Новости он рассказал, как вирусы-троянцы обманывают системы защиты компаний, почему киберпреступники предпочитают не "кошмарить" госорганы, реально ли определить атакующую страну, почему выражение "русские хакеры" стало идиомой, и безопасны ли VPN-сервисы. Беседовала Дария Ермошина.– Увеличилась ли нагрузка на специалистов по информбезопасности за время пандемии?– Поскольку мы работаем с компьютерными вирусами, а не с обычными, нагрузка у нас не возросла. Мы все время живем в условиях очень плотной занятости тех, кто обрабатывает входящий поток вредоносного кода. Использующие этот вредоносный код, как и до пандемии, ориентируются на события, которые занимают умы людей. И в этом смысле пандемия просто встала в очередь со всеми другими событиями. Конечно, было много моментов, связанных с различными социальными явлениями, которые возникли в связи с всеобщим карантином. В целом вектор атак хакеров определенно весьма существенно изменился, но сказать, что у нас безумно возросла нагрузка, мы не можем.– Как пандемия повлияла на поведение хакеров? Появились ли новые мошеннические схемы, связанные с массовой изоляцией и переходом на удаленный формат работы?– Нет, мы не можем сказать, что появилось что-то, чего мы не видели. Но очень заметным для нас стало следующее явление: всем известные троянцы-шифровальщики, вымогатели, которые уже давно являются одной из главных головных болей для всей IT-индустрии, стали все больше тревожить пользователей – одно за другим пошли обращения. Мы выяснили, что рост объясняется исключительно фактами взлома компьютерной сети, иначе говоря, взломом удаленного доступа к компаниям, которым явно не хватало навыков безопасности. После взлома нормально работавший антивирус "сносился" с компьютеров, они становились незащищенными. Формально компьютеры страдали от вымогателей просто потому, что антивируса к тому времени на компьютере уже не было.Вывод людей на удаленку, организация работы вне офисов, которые традиционно были защищенными, неминуемо привел к тому, что атаки стали использовать бреши именно в модели удаленной работы. Причем и в малом, и в среднем, и в очень крупном бизнесе.– То есть получается, что самый вредоносный разрушительный тип ПО – это троянцы-шифровальщики, про которых вы говорите?– Безусловно, они разрушают компьютерную инфраструктуру, повреждают базы данных, на которых строится работа организаций, делают недоступными все деловые файлы из разряда офисных документов. Ломают практически все, иногда – фатально, компания в течение долгого времени после этого не может начать работать. Это следствие недостаточного внимания к сохранению собственных данных.Но даже бэкапы (сохранение копий исходных данных – ред.) иногда не спасают, потому что злоумышленники подстраиваются под защищенные бэкапами компании. Хакеры стараются сделать так, чтобы шифровальщики вместе с бэкапами уходили в резервные файлы, чтобы потом, когда эти файлы восстанавливали, вредоносные программы снова могли начинать свою работу.В последние годы, не могу связать это с пандемией, массовое заражение компьютеров людей и компаний путем всяких спам-рассылок начинает потихонечку уступать место более целевым атакам. В этом случае выбирается жертва, тщательно изучается весь ее бизнес и учитывается, как ключевые моменты бизнеса завязаны на IT-инфраструктуру.А затем наносятся удары, которые выводят компанию из нормального рабочего состояния. Атака длится некоторое время, сначала имея абсолютно невинные формы, люди мало обращают на это внимания. А потом они попадают в роль жертвы и ничего не могут сделать – их заставляют платить очень большие деньги, многомиллионные выкупы. Причем выкупы стали двух видов – один за восстановление данных, другой за отсутствие публикации этих данных на открытых ресурсах.– Хакеры скорее заинтересованы в частных крупных компаниях или в госсекторе?– Если говорить про вымогателей – это всегда обычная жажда наживы, попытка заставить людей расстаться с деньгами. Делается это при помощи шантажа.Атаковать государственные организации для многих хакеров менее перспективно. Во-первых, они рискуют нарваться на силы, которые их быстро вычислят и нанесут очень чувствительный удар, а с другой стороны, не факт, что с тобой расплатятся – в некоторых государствах выплата выкупа стоит под уголовным запретом, фактически это финансирование преступности."Кошмарить" государственные органы разрушением информации для киберпреступников мало резона, в основном их интересуют данные, которые можно похитить – в этом случае никакого разрушения не происходит. Они могут сделать это для вида, так сказать, напоследок, в качестве прощального привета. Но в основном это просто тихое незаметное хищение данных, выявление всех процессов, которые в государственных органах происходят.– Можно ли точно определить страну происхождения атаки? Преступники же оставляют какие-то "хлебные крошки".– Есть огромное количество очень забавных и интересных историй, как вычисляли тех или иных киберпреступников. Но обычно путь к вычислению личности длинный и извилистый. В случае атак, которые нам удавалось расследовать, все следственные действия до ареста людей занимали не меньше двух лет.Очень забавно, как американские или европейские СМИ буквально за один-два дня выявляют источник атаки и говорят, например, что это были "русские хакеры". Называются разные группировки, на слуху одни и те же организации. Это уже становится просто смешно – это ведь игра на публику, создание фона. Многократное повторение одного и того же приводит к тому, что у людей перестают работать аналитические функции. Они перестают задумываться: а кто на самом деле там был? Все считают, что это русские хакеры, и правда уже никого не волнует. Людей не волнует, что русские хакеры – это почти всегда русскоязычные преступники, которые говорят на русском, но не обязательно из России. Их можно найти в большом ряде государств: часть стран находится в Евросоюзе, часть – в Азии и так далее. Хорошие специалисты, если есть необходимость, всегда смогут представить ту или иную атаку исходящей из любой нужной страны.– Поскольку мы затронули международную тему, "Доктор Веб" присутствует в других странах?– Да, наши продукты продаются в 106 странах, дочерние компании у нас есть в пяти странах – Украина, Казахстан, Франция, Германия и Япония. За пределами этих стран были случаи, когда, например, мы активно занимались расшифровкой данных, пострадавших от вымогателей. К нам обращались государственные заказчики ряда европейских стран, и мы с ними сотрудничали, чтобы предоставлять расшифровку всем гражданам этих стран.– Планируете ли увеличивать долю на международном рынке?– Мы, конечно, все время хотим увеличивать долю, но делать это нужно будет только тогда, когда будет необходимый человеческий ресурс. В Японии, например, у нас получается довольно неплохо повышать уровень продаж.Если же говорить про долю на глобальном рынке – поди ее вычисли. Мы знаем, что мы не самый большой игрок на этом рынке, но при этом стараемся делать так, чтобы там, где мы можем выйти в лидеры, сделать это.– Повлияли ли санкции, в частности со стороны США, на вашу деятельность? Насколько они мешают?– Санкции очень сильно изменили наши взгляды на российские компании, которые неожиданно объявили, что они, к примеру, не будут работать в Крыму. Это был самый большой удар – не экономический, а психологический. Мы совершенно не замечаем санкции в той же Франции и Японии, а наши родные российские компании нам заявляют, что они туда (в Крым – ред.) продавать не будут и там они не действуют.В целом, поскольку мы никогда не стремились в США или в англосаксонскую зону, этих санкций мы не почувствовали. Но еще под санкциями мы находимся на Украине, это как бы "клон" американских санкций, там тоже никакого объяснения нам не дают. Просто – "вы под санкциями", и все. Причем в свое время мы даже наблюдали такую вещь, как взрывной рост продаж наших продуктов после того, как мы попали под санкции.– Кто покупал?– Малый и средний бизнес. То есть мы ушли из государственного сектора – точнее, нас вытолкнули оттуда, но мы сразу же переориентировались на работу с малым и средним бизнесом. И мы увидели, что нас там совершенно нормально принимают.– В целом за программными решениями к вам обращаются скорее физические лица, частные компании или госструктуры?– По количеству клиентов, безусловно, всегда больше физических лиц. Но денег они приносят всегда меньше. Порядка 80% нашей выручки приносит корпоративный сегмент и государство.– Есть ли у вас потребность в привлечении капитала?– Нет. И в последнее время предложения нас профинансировать стали поступать реже. Но мы всегда существовали только на свои деньги, никогда ничего не привлекали и привлекать в настоящее время не планируем. Прежде всего потому, что это не даст нам самого главного – человеческих ресурсов. А слияния и поглощения, приобретения как-то в наш бизнес не вписываются.– То есть вам неинтересно приобретение активов на рынке?– Нет. Я не исключаю покупку стартапов, но пока этого нам не доводилось делать. Вообще, мы смотрим, как рынок продуктов в сфере безопасности в мире в целом трансформируется в сложную маркетинговую конструкцию. И продукты, которые были на слуху, оказались куплены, причем самыми неожиданными игроками.– В каких возможных направлениях дальше вы планируете развитие своих продуктов, может быть какой-то новый сектор?– Развитие всегда обусловлено теми потребностями, которые существуют на рынке. Соответственно, в настоящее время глобальная потребность номер один – опознать и нейтрализовать вредоносный код до того, как он попадет к экспертам по кибербезопасности для изучения, и до того, как он нанесет ущерб внутри системы, которую защищает ПО.– Сейчас есть тенденция использования биометрических данных практически повсеместно. Какие угрозы в связи с этим вы видите?– Угрозы все те же самые. Давайте так: каждому человеку хочется быть уникальным, но мало у кого получается. Почему: допустим, когда вы защищаете свой почтовый аккаунт, у вас одна линия защиты – сам пароль. Когда этот пароль – "12345", вы фактически своей личностью в щадящей манере делитесь с кем-то еще. И таких людей – огромное количество. Если вы чуть усложните пароль, это количество снизится, но останется большим.Понимая это, была введена двухфакторная аутентификация. Возможностей поделиться своей личностью стало меньше. Заходя на сайт "Госуслуг" и включая двухфакторную аутентификацию, вы уже знаете, что если ваш телефон у вас в руках, то посторонний человек не украдет ваши данные. По сути, это прототип биометрии. Какая разница: восемь букв и цифр, подтвержденных вами по смс, или же набор данных, который однозначно идентифицирует вас. В нашем понимании, разницы мало.– Из-за блокировок различных интернет-ресурсов в последние годы возросла популярность VPN-сервисов. Может ли использование VPN угрожать безопасности пользователя?– VPN-сервис – очень многогранная вещь, которая в целом является средством безопасности. Но это палка о двух концах. Например, когда мы работаем на удаленке и по VPN-каналу заходим на корпоративный сервер – такое соединение, в принципе, безопасно. Но когда мы говорим о VPN как о средстве выхода на те ресурсы, которые нам недоступны, нужно понимать: другой конец абсолютно не безопасный. Он небезопасен по определению, потому что вы не знаете, где он, кому он принадлежит. В данном случае вы игнорируете запрет, введенный государством, и отдаете всего себя тем, кто владеет VPN-сервером, который вам обеспечивает якобы безопасное соединение. И на этом разговор о безопасности VPN можно заканчивать.– Установка антивируса – тоже не панацея? Вообще, какие вы можете дать советы для безопасного пребывания в интернете?– Как себя уберечь – это вечный вопрос. Антивирус должен быть, к нему надо относиться как к некоему неизбежному, обязательному элементу жизни в киберпространстве.Дальше, в принципе, рекомендаций можно наговорить на три тома, но все они достаточно бесполезны, потому что их и так все более-менее знают. Но могу назвать такое правило: не доверяйте ничему, никакой информации, которая вам приходит из интернета. Сейчас людей губит не техника, не вредоносные программы, а обычная элементарная социальная инженерия. Это бытовое мошенничество, когда вас обманом побуждают что-то сделать: скачать и установить что-то, предоставить доступ, дать информацию о своих банковских счетах и так далее. Это преступления, которые идут с помощью коммуникационных технологий – не внутри этих технологий, а при помощи. Вы теряете визуальный контакт с собеседником, не понимаете, кто он, и мошенник этим пользуется. Если вы не будете ничему верить – вы будете защищенным. Но такой совет давать сложно.

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https://ria.ru/20210827/moshennichestvo-1747445857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, интервью, доктор веб