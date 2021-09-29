03:40 29.09.2021 (обновлено: 07:51 29.09.2021)
Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19
Врач Тимаков: август является оптимальным месяцем для ежегодной вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем – август, а от гриппа – сентябрь-октябрь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Оптимальное время для прививки от коронавируса - это август, а от гриппа – сентябрь–октябрь", - сказал он, отвечая на вопрос, какой месяц лучше всего будет подходить для ежегодной вакцинации от ковида.
Он пояснил, что прививаться следует перед осенним подъемом заболеваемости, но в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура на улице, как, например, повышенное давление и обезвоживание. Прививку лучше делать, когда жара спадет, август для этого оптимален, уточнил Тимаков.
Сейчас в России проводятся доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, пока нет результатов, рекомендуемый интервал между вакцинацией составляет один месяц.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".