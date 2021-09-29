https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752246471.html

Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021

Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

Оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем – август, а от гриппа – сентябрь-октябрь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T03:40

2021-09-29T03:40

2021-09-29T07:51

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евгений тимаков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем – август, а от гриппа – сентябрь-октябрь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что прививаться следует перед осенним подъемом заболеваемости, но в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура на улице, как, например, повышенное давление и обезвоживание. Прививку лучше делать, когда жара спадет, август для этого оптимален, уточнил Тимаков.Сейчас в России проводятся доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, пока нет результатов, рекомендуемый интервал между вакцинацией составляет один месяц.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

https://ria.ru/20210924/sputnik-1751665945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцинация россиян от covid-19