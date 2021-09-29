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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/vaktsina-1752246471.html
Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19
Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19
Оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем – август, а от гриппа – сентябрь-октябрь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T03:40
2021-09-29T07:51
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
евгений тимаков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем – август, а от гриппа – сентябрь-октябрь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Он пояснил, что прививаться следует перед осенним подъемом заболеваемости, но в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура на улице, как, например, повышенное давление и обезвоживание. Прививку лучше делать, когда жара спадет, август для этого оптимален, уточнил Тимаков.Сейчас в России проводятся доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, пока нет результатов, рекомендуемый интервал между вакцинацией составляет один месяц.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков, вакцинация россиян от covid-19
03:40 29.09.2021 (обновлено: 07:51 29.09.2021)
 
Названо оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

Врач Тимаков: август является оптимальным месяцем для ежегодной вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оптимальное время для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем – август, а от гриппа – сентябрь-октябрь, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Оптимальное время для прививки от коронавируса - это август, а от гриппа – сентябрь–октябрь", - сказал он, отвечая на вопрос, какой месяц лучше всего будет подходить для ежегодной вакцинации от ковида.
Он пояснил, что прививаться следует перед осенним подъемом заболеваемости, но в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура на улице, как, например, повышенное давление и обезвоживание. Прививку лучше делать, когда жара спадет, август для этого оптимален, уточнил Тимаков.
Сейчас в России проводятся доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, пока нет результатов, рекомендуемый интервал между вакцинацией составляет один месяц.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕвгений ТимаковВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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