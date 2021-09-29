https://ria.ru/20210929/tyapkin-1752175854.html

Олег Тяпкин: Россия готова работать с любым преемником Меркель

Олег Тяпкин: Россия готова работать с любым преемником Меркель - РИА Новости, 29.09.2021

Олег Тяпкин: Россия готова работать с любым преемником Меркель

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин рассказал в интервью РИА Новости о том, какими в Москве видят перспективы взаимодействия с... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:00

2021-09-29T10:00

2021-09-29T10:00

интервью

чехия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

олег тяпкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564416467_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_6915797b12926a26d09359c6a49002ee.jpg

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин рассказал в интервью РИА Новости о том, какими в Москве видят перспективы взаимодействия с Германией после окончания "эпохи Меркель", что российская сторона думает про информацию об "облучении" американских дипломатов в Берлине каким-то неизвестным оружием, а также сообщил, от чего зависит возможность восстановления нормальных отношений России и Чехии.– Как Москва планирует выстраивать отношения с преемником Ангелы Меркель? Ожидает ли российская сторона улучшения ситуации? Преемственности?– Российская сторона настроена на конструктивное взаимодействие с любым преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера ФРГ и любым составом нового правительства Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года. Рассматриваем их как сугубо внутреннее дело ФРГ. Всегда уважали и будем и впредь уважать выбор немецкого народа. Ожидаем от Берлина такого же отношения к политическим процессам в нашей стране и к волеизъявлению ее граждан. Несмотря на известные противоречия, накопившиеся между Москвой и Берлином за последнее время, мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также на межрегиональном и межмуниципальном уровнях.– Ранее западные СМИ писали о так называемом "гаванском синдроме" у американских дипломатов в Берлине. При этом в появлении недомогания косвенно обвиняют Россию. Как в Москве расценивают такие заявления? Готовы ли помочь в расследовании при поступлении соответствующего запроса?– Откровенно говоря, не видим в этом случае предмета для сколь-либо серьезного разговора. Конспирологические домыслы о том, что американских дипломатов в Берлине облучали неким оружием просто абсурдны и напоминают сюжет из плохой "бондианы". В адрес нашего посольства в Германии по этому поводу не поступало никаких обращений ни со стороны немецких властей, ни со стороны представителей США. Но примечательно, что спекуляции о так называемом "гаванском синдроме" со ссылкой на анонимный источник в Вашингтоне появились в германских СМИ в канун визита федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа 2021 года.– Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ранее о том, что проекты Алексея Навального получают финансовую поддержку от сотрудников иностранных посольств, в частности от дипмиссии ФРГ в России. Обсуждался ли этот вопрос с немецким посольством в Москве? Последовала ли какая-то реакция, объяснения с их стороны?– Да, этот вопрос поднимался и комментировался публично по официальным каналам. Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию "сверху" в рамках их служебной деятельности. Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брэндом которой является упомянутый блогер.– Как на российско-чешских отношениях отразится задержание россиянина Франчетти? Рассматривается ли вариант новых высылок дипломатов, понижения уровня дипотношений?– Конечно же, история с недавним задержанием в Чехии по запросу Украины российского гражданина Александра Франчетти не добавляет позитива в российско-чешские отношения, которые и без того стараниями Праги переживают сложные времена. Разумеется, не можем не учитывать это в наших контактах. Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации "дела Франчетти" в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками.– Появилась ли уже какая-то ясность по судьбе памятника маршалу Коневу? Будет ли он перенесен на территорию нашего посольства? Перевезен в Россию?– Прежде всего, хотел бы отметить, что снос памятника маршалу Советского Союза, Герою Чехословакии, почетному гражданину Праги Ивану Степановичу Коневу является без преувеличения одним из наиболее вопиющих случаев вандализма в отношении советского военно-мемориального наследия в Чехии. Демонтаж был осуществлен в канун 75-летия Победы в апреле 2020 года по инициативе муниципальных властей района Прага-6 на основании решения районного законодательного собрания, принятого еще в сентябре 2019 года. То есть речь шла о спланированной кампании. Вопреки положениям Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года, обязывающим обеспечивать сохранность, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе, расположенным вне захоронений, власти района упрятали памятник Коневу в некое спецхранилище, "с глаз долой".На сегодняшний день дальнейшая судьба монумента не ясна. По имеющейся информации, пражские авторы всей этой затеи планировали передать скульптуру в "Музей памяти ХХ века" для ее демонстрации в качестве экспоната периода современной истории Чехословакии. Однако такой музей существует пока лишь на бумаге, и о каких-либо конкретных шагах чешской стороны в этом направлении нам не известно. Нами прорабатывались различные варианты достойного размещения памятника, в том числе возможность его переноса на мемориал советским воинам на Ольшанском кладбище в Праге. Звучали идеи его установки на территории посольства в Праге и, как крайний вариант, вывоза монумента в Россию. Однако на данном этапе отношений с Чехией, серьезно деградировавших за последний год из-за череды недружественных действий чешской стороны, такая работа, к сожалению, не представляется возможной.Как известно, политики приходят и уходят, а история и ее герои остаются. Памятники же имеют свой глубокий и содержательный смысл в тех местах, где они были установлены. Исходя из этого, российская сторона, безусловно, продолжит добиваться сохранения и достойного размещения памятника Коневу в Праге. Взаимоприемлемое решение о его дальнейшей судьбе – одно из условий восстановления конструктивного характера отношений между Россией и Чехией.

https://ria.ru/20210926/germaniya-1751857476.html

https://ria.ru/20210909/donaty-1749411740.html

https://ria.ru/20200706/1573508301.html

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, чехия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, олег тяпкин