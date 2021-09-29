https://ria.ru/20210929/supermarket-1752287978.html

В Петербурге откроется первый китайский супермаркет

В Петербурге откроется первый китайский супермаркет - РИА Новости, 29.09.2021

В Петербурге откроется первый китайский супермаркет

Как рассказал "Петербургскому дневнику" президент Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжиган, магазин заработает на первом этаже бывшего клуба "Метро"... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:29

2021-09-29T12:29

2021-09-29T12:29

россия-китай: главное

санкт-петербург

китай

дальний восток

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МОСКВА, 29 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Как рассказал "Петербургскому дневнику" президент Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжиган, магазин заработает на первом этаже бывшего клуба "Метро" на Лиговском проспекте.Его площадь составит порядка 600 метров, а на полках будут лежать товары китайских брендов.Первые месяцы товар будет поступать от российских компаний с Дальнего Востока, а затем уже из Китая.

https://ria.ru/20210928/vystavka-1752122964.html

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китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, китай, дальний восток