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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210929/supermarket-1752287978.html
В Петербурге откроется первый китайский супермаркет
В Петербурге откроется первый китайский супермаркет - РИА Новости, 29.09.2021
В Петербурге откроется первый китайский супермаркет
Как рассказал "Петербургскому дневнику" президент Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжиган, магазин заработает на первом этаже бывшего клуба "Метро"... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:29
2021-09-29T12:29
россия-китай: главное
санкт-петербург
китай
дальний восток
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МОСКВА, 29 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Как рассказал "Петербургскому дневнику" президент Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжиган, магазин заработает на первом этаже бывшего клуба "Метро" на Лиговском проспекте.Его площадь составит порядка 600 метров, а на полках будут лежать товары китайских брендов.Первые месяцы товар будет поступать от российских компаний с Дальнего Востока, а затем уже из Китая.
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санкт-петербург, китай, дальний восток
12:29 29.09.2021
 

В Петербурге откроется первый китайский супермаркет

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрилавки с продуктами в магазине
Прилавки с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Как рассказал "Петербургскому дневнику" президент Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжиган, магазин заработает на первом этаже бывшего клуба "Метро" на Лиговском проспекте.
Его площадь составит порядка 600 метров, а на полках будут лежать товары китайских брендов.
"Мы планируем открыть магазин в течение ближайшего месяца. Это будет продуктовый магазин. Хотя будет работать небольшая сувенирная лавка, а также маленькое кафе. В нем мы будет продавать и настоящий китайский молочный чай, легкие тортики и национальные сладости", – говорит Чэнь Чжиган.
Первые месяцы товар будет поступать от российских компаний с Дальнего Востока, а затем уже из Китая.
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