https://ria.ru/20210929/sud-1752394300.html

Российский суд дал отсрочку Facebook для оплаты штрафа

Российский суд дал отсрочку Facebook для оплаты штрафа - РИА Новости, 29.09.2021

Российский суд дал отсрочку Facebook для оплаты штрафа

Судья мирового суда Таганского района Москвы в среду дал отсрочку до 4 октября компании Facebook для оплаты назначенного ей 26-миллионного штрафа, сообщили РИА... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T20:17

2021-09-29T20:17

2021-09-29T20:17

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Судья мирового суда Таганского района Москвы в среду дал отсрочку до 4 октября компании Facebook для оплаты назначенного ей 26-миллионного штрафа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы от 29 сентября 2021 года заявления "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) об отсрочке исполнения постановлений, которыми на "Фейсбук" наложены административные штрафы в размере 26 миллионов рублей, удовлетворены, "Фейсбук Инк." (Facebook Inc.) предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года", - сказала собеседница агентства.Ранее в суде сказали, что в последний день срока для добровольной уплаты штрафов на 26 миллионов рублей компания подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.

https://ria.ru/20210904/pometka-1748705106.html

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технологии, москва, facebook, россия