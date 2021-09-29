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В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы - РИА Новости, 29.09.2021
В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
Подростки, обвиняемые в осквернении Мемориала Победы в Амурской области, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:07
2021-09-29T13:07
2021-09-29T13:07
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амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подростки, обвиняемые в осквернении Мемориала Победы в Амурской области, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних. Они обвиняются в совершении преступления... "вандализм, совершенный группой лиц"... В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 21 августа обвиняемые, будучи пьяными, осквернили Мемориал Победы в городе Свободный. Кроме того, молодые люди бранились в адрес скульптурной композиции, посвященной борьбе с фашизмом. Подчеркивается, что свои действия они снимали на видео.Добавляется, что по итогам расследования к административной ответственности привлечены родители подростков, а в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних направлены представления об устранении причин, обусловивших поведение подростков.
https://ria.ru/20210828/kuzbass-1747630109.html
https://ria.ru/20210616/memorial-1737166506.html
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происшествия, свободный, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
Подростки, пьяными осквернившие Мемориал Победы в Амурской области, предстанут перед судом