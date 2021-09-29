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В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве женщины
В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 29.09.2021
В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве женщины
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ранении своего сына из ружья в Вологодской области, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:19
2021-09-29T16:19
2021-09-29T16:19
происшествия
вологодская область
грязовецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ранении своего сына из ружья в Вологодской области, сообщает УМВД России по региону.По данным СК РФ, во вторник днем на улице поселка Вохтога Грязовецкого района было обнаружено тело местной жительницы 1980 года рождения с огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире нашли раненого 26-летнего парня, он был госпитализирован и рассказал правоохранителям, что к нему домой с оружием пришел отец и произвел выстрел в упор, после чего скрылся.Отмечается, что мужчина был ранее неоднократно судим. Его задержали, когда он направлялся в сторону Вологды по железнодорожным путям около деревни Ведерково Грязовецкого района.Как добавляет СК РФ, подозреваемого 1967 года рождения везут в следственные органы, где его допросят.
https://ria.ru/20210921/ubiystvo-1751093114.html
вологодская область
грязовецкий район
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происшествия, вологодская область, грязовецкий район, следственный комитет россии (ск рф)
В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве женщины
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Вологодской области