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Раненный в Вологодской области мужчина заявил СК, что в него стрелял отец
Раненный в Вологодской области мужчина заявил СК, что в него стрелял отец - РИА Новости, 29.09.2021
Раненный в Вологодской области мужчина заявил СК, что в него стрелял отец
Раненный при стрельбе в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области мужчина заявил, что в него стрелял отец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:51
2021-09-29T08:51
происшествия
вологодская область
грязовецкий район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Раненный при стрельбе в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области мужчина заявил, что в него стрелял отец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Во вторник днем на улице поселка Вохтога Грязовецкого района было обнаружено тело местной жительницы 1980 года рождения с огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире одного из домов нашли раненого 26-летнего мужчину."Мужчина незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, однако смог пояснить правоохранителям, что сегодня к нему домой с оружием пришел его отец – местный житель 1967 года рождения и произвел выстрел в упор, после чего скрылся в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.Местонахождение подозреваемого устанавливается, добавили в пресс-службе.
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происшествия, вологодская область, грязовецкий район
08:51 29.09.2021
 
Раненный в Вологодской области мужчина заявил СК, что в него стрелял отец

Раненный в Вологодской области мужчина заявил следствию, что отец стрелял в него из ружья

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Раненный при стрельбе в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области мужчина заявил, что в него стрелял отец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Во вторник днем на улице поселка Вохтога Грязовецкого района было обнаружено тело местной жительницы 1980 года рождения с огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире одного из домов нашли раненого 26-летнего мужчину.
"Мужчина незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, однако смог пояснить правоохранителям, что сегодня к нему домой с оружием пришел его отец – местный житель 1967 года рождения и произвел выстрел в упор, после чего скрылся в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.
Местонахождение подозреваемого устанавливается, добавили в пресс-службе.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 14:21
Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке, есть погибший
 
ПроисшествияВологодская областьГрязовецкий район
 
 
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