https://ria.ru/20210929/strelba-1752252429.html

Раненный в Вологодской области мужчина заявил СК, что в него стрелял отец

Раненный в Вологодской области мужчина заявил СК, что в него стрелял отец - РИА Новости, 29.09.2021

Раненный в Вологодской области мужчина заявил СК, что в него стрелял отец

Раненный при стрельбе в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области мужчина заявил, что в него стрелял отец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:51

2021-09-29T08:51

2021-09-29T08:51

происшествия

вологодская область

грязовецкий район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Раненный при стрельбе в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области мужчина заявил, что в него стрелял отец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.Во вторник днем на улице поселка Вохтога Грязовецкого района было обнаружено тело местной жительницы 1980 года рождения с огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире одного из домов нашли раненого 26-летнего мужчину."Мужчина незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение, однако смог пояснить правоохранителям, что сегодня к нему домой с оружием пришел его отец – местный житель 1967 года рождения и произвел выстрел в упор, после чего скрылся в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.Местонахождение подозреваемого устанавливается, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210907/strelba-1749022074.html

вологодская область

грязовецкий район

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происшествия, вологодская область, грязовецкий район