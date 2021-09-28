https://ria.ru/20210928/strelba-1752214552.html

Мужчина с ружьем открыл стрельбу в Вологодской области

Мужчина с ружьем открыл стрельбу в Вологодской области - РИА Новости, 28.09.2021

Мужчина с ружьем открыл стрельбу в Вологодской области

Мужчина с ружьем открыл стрельбу, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина в поселке Вохтога Вологодской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:43

2021-09-28T18:43

2021-09-28T18:44

происшествия

вологодская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Мужчина с ружьем открыл стрельбу, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина в поселке Вохтога Вологодской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина", - сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, к месту стрельбы выдвинулись силы быстрого реагирования."По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога, Грязовецкий район Вологодской области, для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210516/oruzhie-1732513904.html

https://ria.ru/20210424/ruzhe-1729796432.html

вологодская область

россия

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происшествия, вологодская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия