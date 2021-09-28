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Мужчина с ружьем открыл стрельбу в Вологодской области
Мужчина с ружьем открыл стрельбу в Вологодской области - РИА Новости, 28.09.2021
Мужчина с ружьем открыл стрельбу в Вологодской области
Мужчина с ружьем открыл стрельбу, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина в поселке Вохтога Вологодской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:43
2021-09-28T18:43
2021-09-28T18:44
происшествия
вологодская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Мужчина с ружьем открыл стрельбу, в результате чего погибла женщина и ранен мужчина в поселке Вохтога Вологодской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В поселке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьем открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина", - сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, к месту стрельбы выдвинулись силы быстрого реагирования."По заявке от МВД региона специальный отряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии выдвинулись в поселок Вохтога, Грязовецкий район Вологодской области, для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20210516/oruzhie-1732513904.html
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происшествия, вологодская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
18:43 28.09.2021 (обновлено: 18:44 28.09.2021)
Мужчина с ружьем открыл стрельбу в Вологодской области
Мужчина с ружьем застрелил женщину и ранил другого мужчину в Вологодской области