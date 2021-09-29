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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/sputnik-1752349234.html
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V" - РИА Новости, 29.09.2021
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что ревакцинировался от коронавируса. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:45
2021-09-29T17:05
россия
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
реджеп тайип эрдоган
турция
сочи
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что ревакцинировался от коронавируса."Я уже это сделал", - сказал Эрдоган."Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, - "Спутником", - предложил Путин.Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
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россия, в мире, вакцинация, реджеп тайип эрдоган, турция, сочи, владимир путин, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
16:45 29.09.2021 (обновлено: 17:05 29.09.2021)
 
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"

Путин посоветовал президенту Турции Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что ревакцинировался от коронавируса.
"Я уже это сделал", - сказал Эрдоган.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 13:49
Путин заявил, что Россия и Турция научились находить компромиссы
"Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, - "Спутником", - предложил Путин.
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
 
Распространение коронавирусаРоссияВ миреВакцинацияРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСочиВладимир ПутинКоронавирусыКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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