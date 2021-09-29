https://ria.ru/20210929/sputnik-1752349234.html

Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"

Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V" - РИА Новости, 29.09.2021

Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что ревакцинировался от коронавируса. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:45

2021-09-29T16:45

2021-09-29T17:05

россия

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

реджеп тайип эрдоган

турция

сочи

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что ревакцинировался от коронавируса."Я уже это сделал", - сказал Эрдоган."Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, - "Спутником", - предложил Путин.Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.

https://ria.ru/20210929/kompromiss-1752308982.html

россия

турция

сочи

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2021

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