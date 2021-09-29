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Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V" - РИА Новости, 29.09.2021
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что ревакцинировался от коронавируса. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:45
2021-09-29T16:45
2021-09-29T17:05
россия
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
реджеп тайип эрдоган
турция
сочи
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что ревакцинировался от коронавируса."Я уже это сделал", - сказал Эрдоган."Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, - "Спутником", - предложил Путин.Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
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16:45 29.09.2021 (обновлено: 17:05 29.09.2021)
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"
Путин посоветовал президенту Турции Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"