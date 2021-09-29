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Эрдоган: мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений
Эрдоган: мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений - РИА Новости, 29.09.2021
Эрдоган: мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений
Совместные шаги России и Турции по Сирии имеют большое значение, мир в этом регионе зависит от отношений двух стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:24
2021-09-29T14:24
2021-09-29T14:24
война в сирии
в мире
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Совместные шаги России и Турции по Сирии имеют большое значение, мир в этом регионе зависит от отношений двух стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, совместные шаги России и Турции по сирийской проблематике "имеют большое значение".Эрдоган ранее заявил, что Турция хотела бы, чтобы США вывели свои войска из Сирии и Ирака так же, как они это ранее сделали в Афганистане. Он утверждал, что Турция присутствует в Сирии с целью восстановления страны, а также выражал надежду, что США, Россия, Ирак и Турция смогут работать вместе для достижения мира и стабильности в Сирии и Ираке.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, владимир путин, россия
Эрдоган: мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений
Эрдоган высоко оценил совместные шаги России и Турции по решению сирийской проблемы