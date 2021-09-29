https://ria.ru/20210929/siriya-1752315874.html

Эрдоган: мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений

Эрдоган: мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений - РИА Новости, 29.09.2021

Эрдоган: мир в Сирии зависит от турецко-российских отношений

Совместные шаги России и Турции по Сирии имеют большое значение, мир в этом регионе зависит от отношений двух стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:24

2021-09-29T14:24

2021-09-29T14:24

война в сирии

в мире

реджеп тайип эрдоган

сирия

турция

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568197726_0:148:2699:1666_1920x0_80_0_0_c6fd51f5c67d260a854fce69c10284f8.jpg

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Совместные шаги России и Турции по Сирии имеют большое значение, мир в этом регионе зависит от отношений двух стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, совместные шаги России и Турции по сирийской проблематике "имеют большое значение".Эрдоган ранее заявил, что Турция хотела бы, чтобы США вывели свои войска из Сирии и Ирака так же, как они это ранее сделали в Афганистане. Он утверждал, что Турция присутствует в Сирии с целью восстановления страны, а также выражал надежду, что США, Россия, Ирак и Турция смогут работать вместе для достижения мира и стабильности в Сирии и Ираке.

https://ria.ru/20210929/otnosheniya-1752154115.html

сирия

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, сирия, турция, владимир путин, россия